"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

Política y Economía |Lo decidió por unanimidad el concejo deliberante

Aprueban la licencia del intendente Alak en enero

La última sesión del año ayer en el Concejo local /Iván Campos

24 de Diciembre de 2025 | 01:46
El Concejo Deliberante de nuestra ciudad decidió ayer aprobar, por unanimidad, el pedido de licencia de 12 días elevado por el intendente Julio Alak.

La licencia se hará efectiva entre el 12 y el 23 de enero del año próximo. Durante ese lapso, su reemplazante será el concejal de Fuerza Patria Pablo Elías, que a mediados de este mes anunció su distanciamiento de La Cámpora de La Plata y su alineamiento con el actual Intendente.

Elías compartió, como primer candidato a edil, la lista que encabezaba Julio Alak cuando resultó electo intendente en 2023 y por lo tanto es el primero en la línea sucesoria.

En la sesión de ayer se aprobó además, una ordenanza modificando la norma que regula el Ente Municipal para la Actividad Turística (EMATUR). A partir de este cambio el Ente será el encargado de gestionar los permisos y realizar la fiscalización y el ordenamiento de habilitaciones en el espacio público.

En su debut como concejal, el exsecretario de Planeamiento, Obras Púlicas y Servicios del municipio, Sergio Resa, defendió la medida. “El turismo constituye una actividad económica importante que se tiene que fortalecer y esta ordenanza consolida el rol del EMATUR como un ente adecuado para gestionar todo permiso, fiscalización y otro ordenamiento de habilitaciones en el espacio público”, resaltó Resa.

Votaron a favor de la ordenanza Fuerza Patria, el PRO, la UCR, ASAP Nueva Generación y Propuesta Vecinal, mientras que fue rechazada por La Libertad Avanza.

Nueva integración

La sesión de ayer fue la primera que el Concejo llevó a cabo con la integración resultante de las elecciones del 7 de septiembre en la Ciudad. El 11 de diciembre pasado asumieron sus bancas siete nuevos ediles de Fuerza Patria, a excepción de Juan Granillo Fernández, que renueva su mandato, y cinco por La Libertad Avanza.

De este modo, la relación de fuerzas se plasmará en el hemiciclo platense con una conformación de 12 concejales del peronismo; siete de La Libertad Avanza; dos del PRO-JxC y tres monobloques de Propuesta Vecinal, Asap Nueva Generación y la UCR.

Durante la sesión preparatoria se reeligió a Marcelo Galland como presidente del Cuerpo y a Granillo Fernández como Vicepresidente. Y como Vicepresidente 2do el libertario Juan Pablo Allan.

 

