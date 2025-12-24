Píparo, con cargo en el Banco Nación

El Gobierno nacional oficializó la designación de Carolina Píparo como nueva directora del Banco de la Nación Argentina, en reemplazo de Rodolfo Carvajal, cuya renuncia fue aceptada a partir del 10 de diciembre.

Según el decreto 907/2025 publicado en el Boletín Oficial, Píparo asumió el cargo a partir del 11 de diciembre y su mandato se extenderá hasta el 1° de enero de 2028, para completar el período legal establecido en la Carta Orgánica de la entidad.

La decisión fue firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, el 22 de diciembre, junto con otras modificaciones en la cúpula directiva del banco.

En el mismo acto, mediante el decreto 903/2025, se formalizó la renuncia de Daniel Tillard como presidente del Banco Nación, y la del vicepresidente Darío Wasserman, quien fue designado como nuevo titular de la entidad estatal financiera.

Tillard y Wasserman habían sido nombrados por el gobierno anterior y sus renuncias fueron aceptadas con agradecimientos expresos por los servicios prestados, según consta en el texto oficial.

Luego de varios corticircuitos con la Casa Rosada que comenzaron en el arranque de la gestión cuando finalmente no desembarcó en la Anses, en septiembre del año pasado volvió al bloque libertario en el Congreso, cuando acompañó al Gobierno con su voto en el bloqueo para revertir el veto a la ley de reforma jubilatoria.

Luego de eso, fue invitada al asado de los “87 héroes” en Olivos y volvió a anudar una relación de confianza con el gobierno libertario.