Ya es oficial el reparto de cargos en el directorio del Banco Provincia

El reparto de cargos en la estructura del Banco Provincia ya es oficial. La ley aprobada hace algunas semanas en la Legislatura fue publicada en el Boletín Oficial, de manera que los nuevos funcionarios asumirán a partir del 1° de enero.
Según establece el artículo 1° de la norma, el Directorio del Bapro pasará a estar integrado por un presidente y nueve vocales, en lugar de los ocho actuales.
En tanto, el artículo 2° incorpora el Consejo de Directores Asociados, un órgano consultivo integrado por tres vocales asociados, también designados por el Ejecutivo con aval de la Cámara alta. Este cuerpo tendrá como función “emitir opiniones técnicas, recomendar buenas prácticas de gobierno corporativo, ética y transparencia, y elaborar informes estratégicos, con voz pero sin voto en las reuniones del Directorio”.
Además, la ley crea una Sindicatura colegiada, compuesta por dos síndicos, que tendrá a su cargo “velar por la legalidad de los actos del Directorio, controlar procedimientos internos y supervisar el cumplimiento del Código de Gobierno Institucional y el Código de Ética del Banco”. Los síndicos también participarán con voz pero sin voto y deberán contar con formación en Derecho, Contaduría o disciplinas afines, además de experiencia en control público y auditoría.
La ampliación del Directorio del Bapro surgió tras el acuerdo político al que el gobierno de Axel Kicillof llegó con el peronismo y la oposición para que se aprobara el endeudamiento por cerca de 3 mil millones de dólares.
En el Directorio fueron nombrados los massistas Javier Osuna y Sergio Bordoni; los kicillofistas Carlos “Cuto” Moreno, Julio Pereyra, Alejandro Formento y Carlos Orsingher; los camporistas Rodrigo Rodríguez y Laura González; Gabriela Demaría (del sector de Martín Insaurralde); Fernando Rozas (Unión y Libertad); Matías Ranzini y Adrián Urreli (PRO) y Marcelo Daletto y Fernando Pérez (UCR-Cambio Federal).
