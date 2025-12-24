En 2026, clases desde el 2 de marzo al 22 de diciembre

La Dirección General de Cultura y Educación informó que el ciclo lectivo 2026 tendrá 190 días de clases, con un inicio de clases previsto para el 2 de marzo en la mayoría de los niveles y modalidades, un receso invernal del 20 al 31 de julio, y el cierre del ciclo lectivo el 22 de diciembre.

En el caso de Primaria, el calendario contempla el desarrollo de los espacios curriculares, incluyendo Educación Física y Educación Artística, así como el trabajo de los Equipos de Orientación Escolar (EOE), con las mismas fechas de inicio, receso y finalización. Secundaria, junto con la Educación Técnica, Agraria, las Secundarias Especializadas en Arte y los EOE, también comenzará en esos períodos. Para la Educación Especial, los Centros y Servicios Agregados de Formación Integral y la Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, el cronograma también fija los mismos días de inicio, receso y finalización. La Educación Artística (Escuelas de Artística) y los Centros de Educación Física compartirán ese mismo esquema. Del mismo modo Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. Para la Educación de Formación Profesional, el inicio está previsto para el 9 de marzo, con receso del 20 al 31 de julio, y finalización el 18 de diciembre. En tanto, la Educación Superior (Formación Docente Inicial, Técnica y Artística) comenzará el 16 de marzo, tendrá receso invernal del 20 al 31 de julio y concluirá el 27 de noviembre de 2026. Además, habrá 5 Jornadas Institucionales: 2 en febrero, 1 en agosto, 1 en diciembre y 1 a definir por los equipos institucionales.