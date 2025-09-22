Le pidió media docena de facturas y sacó un arma de fuego: “Dame todo”

Código urbano y micros, debates inminentes en el Concejo local
Una panadería fue blanco de un violento robo en las últimas horas y dejó como saldo un importante botín en dinero en efectivo y un celular sustraído. La víctima, de 24 años, relató que mientras se encontraba trabajando en el local, ubicado en calle 7 entre 503 y 504, un hombre ingresó solicitando abrir la panadería bajo la excusa de realizar una compra.
Según pudo saber EL DIA, el delincuente, que llevaba puesto un casco, llegó a bordo de una Honda Tornado de color blanco, sin dominio, que dejó encendida mientras ingresaba al comercio.
En estas circunstancias, y de acuerdo al testimonio de la empleada, el hombre pidió media docena de facturas y, al acercarse a la caja, extrajo un revolver negro y exigió: “Dame todo lo que tengas, no te hago nada porque estás con el nene, dame el teléfono”. La víctima entregó el teléfono, un iPhone XR, y el dinero recaudado del día. Además, describió que el agresor llevaba en su mochila varias billeteras.
Tras el robo, la mujer permaneció sentada siguiendo las indicaciones del delincuente y, una vez que este se retiró, solicitó ayuda a una vecina, quien contactó a la empleada del turno tarde y llamó al 911. Poco después arribaron móviles policiales para iniciar la búsqueda. La víctima recordó que el hombre circuló por calle 7 en sentido ascendente hacia la calle 503.
No hubo testigos directos dentro del local, pero la víctima mencionó que la ferretería del frente sí cuenta con cámaras que podrían aportar información. Este hecho se suma a la creciente preocupación por la seguridad en la zona, donde los comercios y vecinos piden mayor presencia policial.
