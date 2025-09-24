EN FOTOS. Arrancó en La Plata el Modelo Intercolegial de Naciones Unidas, con más de 2 mil estudiantes

Se realizó ayer en el Teatro Argentino la apertura de la VIII edición del Modelo Intercolegial de Naciones Unidas, el simulacro educativo público y gratuito más grande del país y una oportunidad de aprendizaje e intercambio para estudiantes, que se realiza en nuestra ciudad y estuvo encabezado por el intendente de La Plata, Julio Alak.

La propuesta es organizada por la Asociación Civil Simulacros Educativos Río de la Plata (ACSERP) y se desarrollará los días 24, 25 y 26 de septiembre en la República de los Niños con participación récord: 2.150 estudiantes de 115 colegios provenientes de doce localidades y tres provincias.

Declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de La Plata en 2024, los Modelos de Naciones Unidas son una oportunidad de capacitación, diálogo y crecimiento. Para lograr una mayor inclusión en el proceso, durante el primer cuatrimestre del año se realizaron actividades preparatorias.

En ese marco, Alak destacó "la trascendencia de este encuentro y la importancia de ver a jóvenes que se preparan y estudian los países". "Es una enorme alegría para esta ciudad que los jóvenes puedan ser parte de esta actividad con un mensaje de paz, amor y solidaridad entre los pueblos del mundo en un momento donde se necesita trabajar por estas cuestiones", valoró el jefe comunal, acompañado por el presidente del Concejo Deliberante local, Marcelo Galland.

En tanto que del acto de apertura participaron la ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz; la secretaria de Educación municipal, Paula Lambertini; el secretario de Gobierno, Guillermo Cara; la subsecretaria de Educación, Yamila Olariaga; directivos de los colegios secundarios participantes y allegados a los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año que formarán parte de la iniciativa, entre otros.