La Plata, sin agua este miércoles: a qué zonas afectan las obras de Absa

Este miércoles un sector de La Plata se quedará sin agua. Desde Absa informaron que hoy se ha programado "la ejecución de empalmes de cañerías en calle 74 en su intersección con las calles 117 y 118, en el marco de la obra que prevé el recambio de la red en esa zona de Villa Elvira".

En ese sentido indicaron que "la realización de los trabajos podrá afectar con baja presión y/ó falta de agua el sector comprendido por las Avenidas 72 a 80; y de 1 a 120".

Es por eso que frente a esta situación, desde la empresa prestataria solicitaron a los usuarios "realizar las reservas domiciliarias para cuando se produzca la afectación y cuidarlas limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta su normalización".