Domínguez analiza varios nombres y posibles esquemas. Nada está definido. Lo concreto es que el Pincha jugará donde se siente más cómodo. ¿Le alcanzará?
Se acerca la hora de la verdad. No hay más tiempo para especulaciones. Estudiantes y Flamengo definirán al otro semifinal de la Copa Libertadores y debido a lo ajustado del resultado en el partido de ida hay muchísima expectativa respecto a lo que suceda mañana en UNO.
El Pincha, como ya se dijo, se volvió con una sensación positiva por saber que todavía tiene lo mejor para mostrar y en cambio su rival ya mostró -al menos en el primer tiempo- parte de su enorme poderío. Con otro resultado la llave estaría definida pero hay esperanza y los platenses van por ella.
“En su casa nos mostraron toda su jerarquía, uno ve las velocidades, la inteligencia, el movimiento… Juegan bien. Así y todo, estamos a un gol. Nos mostraron todo el repertorio y estamos a un gol”, destacó Domínguez.
“Nosotros no mostramos todo nuestro repertorio y lo queremos mostrar. Nos queremos hacer fuertes en nuestra casa para mostrar todo nuestro repertorio. ¿Nos alcanzará? No lo sé, pero vamos a buscar por todos lados”, continuó.
El equipo es un incógnita y no se sabrá hasta horas previas. Podría jugar otra vez con una defensa de cinco jugadores con Gastón Benedetti como falso 3 y Santiago Arzamendia más cerrado. Es una posibilidad.
Otra es repetir un mediocampo con tres jugadores pero sin Ezequiel Piovi y con dos extremos que podrían ser Tiago Palacios y Facundo Farías.
También se sumaron dos jugadores a la lista de posibilidades: uno Gabriel Neves que podría ser el reemplazo de Piovi en un esquema que siga teniendo a Carrillo como único delantero. El otro es Fabricio Pérez, que ya jugó unos minutos en el Maracaná e hizo méritos como para tener minutos en la revancha.
Pero antes de especular con los nombres hay que entender cómo jugará Estudiantes. ¿Le conviene salir desenfrenadamente en búsqueda del gol o esperar que el tiempo pase sin perder el eje? Por lo pronto sabe que el rival está acostumbrado a atacar y que seguramente saldrá a buscar el triunfo como lo hizo en Porto Alegre tras el 1-0 de la ida en los octavos de final.
“¿Lo creemos posible? Claro que sí. Creemos en nuestra fuerza más allá de la jerarquía, los nombres y el equipo que vamos a enfrentar. Creemos en nosotros, eso es lo que más me importa a mí. Hay un montón de situaciones que pasan en un partido que no son solo fútbol. Vamos a ver quién cree más en lo que tenemos que ir a buscar”, destacó el Barba que sabe tiene por delante una posibilidad de meterse entre los mejores del continente si hace todo bien, no se equivoca y acierta las chances que tenga.
En Brasil hizo una parte: marcó el gol en una de sus escasas situaciones de gol pero empezó el partido muy distraído, como presionado por el marco. A los 8 minutos ya estaba 0-2. Dos veces el rival no le dará tantas oportunidades.
“Sabemos al gigante que vamos a enfrentar, pero nosotros nos hacemos fuertes desde otro lado. Estudiantes es Copa y somos nosotros. Como dicen: contra todos y contra cualquiera. No nos importan los demás. Nos importa lo que hacemos y lo que podemos generar nosotros”.
Por lo pronto el partido se empezó a jugar no bien empezó el otro. Flamengo jugó cartas fuertes en la Conmebol haciendo quitar la amarilla a Gonzalo Plata y sancionan do al árbitro colombiano Rojas. El designado, el chileno Piero Maza, tiene la aceptación del equipo brasileño. Hay mucho honor en juego y millones de dólares también. Para Estudiantes es una vida más pero para su rival es una obligación. En menos de 48 horas se empezará a definir todo.
