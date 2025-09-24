Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes |EN LA ANTESALA DEL “GRAN” PARTIDO

Estudiantes, entre la ansiedad y el misterio en la previa de Flamengo

Domínguez analiza varios nombres y posibles esquemas. Nada está definido. Lo concreto es que el Pincha jugará donde se siente más cómodo. ¿Le alcanzará?

Estudiantes, entre la ansiedad y el misterio en la previa de Flamengo

Tiago Palacios podría ser titular en el pincha. contra defensa jugó apenas 45 minutos y se perfila

24 de Septiembre de 2025 | 01:51
Edición impresa

Se acerca la hora de la verdad. No hay más tiempo para especulaciones. Estudiantes y Flamengo definirán al otro semifinal de la Copa Libertadores y debido a lo ajustado del resultado en el partido de ida hay muchísima expectativa respecto a lo que suceda mañana en UNO.

El Pincha, como ya se dijo, se volvió con una sensación positiva por saber que todavía tiene lo mejor para mostrar y en cambio su rival ya mostró -al menos en el primer tiempo- parte de su enorme poderío. Con otro resultado la llave estaría definida pero hay esperanza y los platenses van por ella.

“En su casa nos mostraron toda su jerarquía, uno ve las velocidades, la inteligencia, el movimiento… Juegan bien. Así y todo, estamos a un gol. Nos mostraron todo el repertorio y estamos a un gol”, destacó Domínguez.

“Nosotros no mostramos todo nuestro repertorio y lo queremos mostrar. Nos queremos hacer fuertes en nuestra casa para mostrar todo nuestro repertorio. ¿Nos alcanzará? No lo sé, pero vamos a buscar por todos lados”, continuó.

LEA TAMBIÉN

En Flamengo hablan de “obligación” por la Copa

El equipo es un incógnita y no se sabrá hasta horas previas. Podría jugar otra vez con una defensa de cinco jugadores con Gastón Benedetti como falso 3 y Santiago Arzamendia más cerrado. Es una posibilidad.

Otra es repetir un mediocampo con tres jugadores pero sin Ezequiel Piovi y con dos extremos que podrían ser Tiago Palacios y Facundo Farías.

También se sumaron dos jugadores a la lista de posibilidades: uno Gabriel Neves que podría ser el reemplazo de Piovi en un esquema que siga teniendo a Carrillo como único delantero. El otro es Fabricio Pérez, que ya jugó unos minutos en el Maracaná e hizo méritos como para tener minutos en la revancha.

Pero antes de especular con los nombres hay que entender cómo jugará Estudiantes. ¿Le conviene salir desenfrenadamente en búsqueda del gol o esperar que el tiempo pase sin perder el eje? Por lo pronto sabe que el rival está acostumbrado a atacar y que seguramente saldrá a buscar el triunfo como lo hizo en Porto Alegre tras el 1-0 de la ida en los octavos de final.

“¿Lo creemos posible? Claro que sí. Creemos en nuestra fuerza más allá de la jerarquía, los nombres y el equipo que vamos a enfrentar. Creemos en nosotros, eso es lo que más me importa a mí. Hay un montón de situaciones que pasan en un partido que no son solo fútbol. Vamos a ver quién cree más en lo que tenemos que ir a buscar”, destacó el Barba que sabe tiene por delante una posibilidad de meterse entre los mejores del continente si hace todo bien, no se equivoca y acierta las chances que tenga.

LEA TAMBIÉN

Los hinchas preparan un gran recibimiento para el plantel en la previa

En Brasil hizo una parte: marcó el gol en una de sus escasas situaciones de gol pero empezó el partido muy distraído, como presionado por el marco. A los 8 minutos ya estaba 0-2. Dos veces el rival no le dará tantas oportunidades.

“Sabemos al gigante que vamos a enfrentar, pero nosotros nos hacemos fuertes desde otro lado. Estudiantes es Copa y somos nosotros. Como dicen: contra todos y contra cualquiera. No nos importan los demás. Nos importa lo que hacemos y lo que podemos generar nosotros”.

Por lo pronto el partido se empezó a jugar no bien empezó el otro. Flamengo jugó cartas fuertes en la Conmebol haciendo quitar la amarilla a Gonzalo Plata y sancionan do al árbitro colombiano Rojas. El designado, el chileno Piero Maza, tiene la aceptación del equipo brasileño. Hay mucho honor en juego y millones de dólares también. Para Estudiantes es una vida más pero para su rival es una obligación. En menos de 48 horas se empezará a definir todo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

En Flamengo hablan de “obligación” por la Copa

Los hinchas preparan un gran recibimiento para el plantel en la previa
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dólar oficial acentuó la tendencia bajista y terminó en $1.385: el Riesgo País queda cerca de los 1000 puntos

El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo

Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta

¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno

VIDEO.- Tensión, alarma y clases suspendidas en la Facultad de Económicas por un incendio en plena noche

El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina
+ Leidas

Estudiantes, entre la ansiedad y el misterio en la previa de Flamengo

De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata

Jineteada, música en vivo y asados, en la fiesta más esperada de Bavio

En Flamengo hablan de “obligación” por la Copa

El Tren Roca a La Plata, a paso de hombre por una sorpresiva protesta: demoras y cancelaciones

Los hinchas preparan un gran recibimiento para el plantel en la previa

Tras el respaldo de Trump, compromiso de más fondos para Argentina por casi 8 mil millones de dólares

Lanús fue inteligente y avanzó en la Sudamericana
Últimas noticias de Deportes

En Flamengo hablan de “obligación” por la Copa

Los hinchas preparan un gran recibimiento para el plantel en la previa

Mammini sigue en España y espera el alta médica

Victoria de la Reserva albiazul en Junín
La Ciudad
Presentan en La Plata un proyecto de ordenanza para 2026 de cara a los 50 años de "La noche de los lápices"
La Plata, sin agua este miércoles: a qué zonas afectan las obras de Absa
¿Y la Primavera? Miércoles muy fresco en toda La Plata, cómo sigue el tiempo
Los repartidores de La Plata siguen de paro: en qué franja horaria no toman pedidos por las app
El Tren Roca a La Plata, a paso de hombre por una sorpresiva protesta: demoras y cancelaciones
Policiales
Tres jóvenes desaparecidas: encontraron dos cuerpos en Florencio Varela
Estafas con “inversiones” en YPF: alerta en La Plata por fraudes digitales
En Tolosa, los vecinos volverán a reunirse ante la escalada delictiva
Ocho extranjeros detenidos por el robo en el domicilio de Pampita
La Corte Suprema ratificó la condena a Alperovich
Espectáculos
Madeleine McCann: el caso que estremeció al mundo regresa en una serie documental
Claudia Cardinale: la tunecina que inspiró a los grandes directores de los 60
Silvia Gómez: “Siento una necesidad de cantarle al presente”
“Barreda, el odontólogo femicida” llega a Flow
Alaia: nació la hija de Alexis McCallister y Ailén Cova
Política y Economía
El salvavidas de Washington, el lado "B" del guiño de Trump y las cuentas pendientes de Milei
Trump, sin rodeos: “Milei tiene mi respaldo total”
Tras el respaldo de Trump, compromiso de más fondos para Argentina por casi 8 mil millones de dólares
Otro respiro: bajan los dólares y el riesgo país; suben bonos y acciones
La oposición busca poner en jaque a dos funcionarios clave

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla