Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Opinión

La importancia del Canal de Magdalena en el desarrollo nacional

La importancia del Canal de Magdalena en el desarrollo nacional

Jorge Taiana *

24 de Septiembre de 2025 | 04:45
Edición impresa

Gracias a la extensión territorial, su posición geoestratégica, su bicontinentalidad y la riqueza de sus recursos, podemos afirmar que nuestro país tiene un futuro mucho más grande que su pasado. Proyectarlo de manera estratégica requiere, por un lado, de voluntad política e inversión, y por el otro, superar la fragmentación territorial que separa a la Argentina fluvial del Atlántico Sur.

Pensar el desarrollo nacional requiere consolidar una integración plena que permita vincular a la Argentina fluvial con la atlántica. Este desafío se vuelve mayor si se considera que, actualmente, el 95% de la carga comercial se transporta en camiones, ubicando a nuestro país entre los que tiene mayores costos logísticos de la región. Para revertir esta situación y ganar competitividad, la planificación debe sustentarse en la protección y gestión soberana de la carga, entendida como el núcleo que sostiene la flota fluvial, los puertos y todo el entramado marítimo.

En ese camino, la construcción del Canal de Magdalena ocupa un rol fundamental. Sin carga no hay puertos, sin puertos no existe marina mercante, y sin marina mercante es imposible consolidar la industria naval. El Canal de Magdalena puede transformar esta ecuación, al trasladar la logística interna al transporte fluvial, redefinir el comercio exterior, abaratar costos operativos y, al mismo tiempo, garantizar una gestión soberana de las vías navegables, reduciendo la dependencia de intereses externos.

Este canal constituye un proyecto estratégico que en sí mismo podría transformar el mapa de la navegación argentina. Por el Río de la Plata pasa más del 80% de las exportaciones de granos y el 90% de los contenedores que entran y salen del país, sin embargo, su poca profundidad y los bancos de arena obligan a los barcos a utilizar canales señalizados. Actualmente, la principal vía de navegación es el Canal de Punta Indio, cuya traza angosta y con curvas provoca demoras, incrementa los costos y el riesgo de accidentes. La ausencia de un canal que atraviese la vía troncal, que incluye a los ríos Paraná y de la Plata, provoca que un barco que debe ir desde el puerto de Quequén hasta el de Ramallo se vea forzado a transitar por aguas de un país extranjero.

El Canal de Magdalena es la alternativa para superar esas limitaciones, pues constituye una vía natural clave para integrar los puertos del Río de la Plata con los del litoral marítimo de las provincias argentinas. Al mismo tiempo, permitiría consolidar un verdadero corredor logístico nacional al servicio de las economías regionales, facilitando su inserción competitiva en los mercados internacionales. La ausencia de esta vía de acceso más eficiente al Río de la Plata limita el desarrollo del país, ya que al estar orientado en el sentido natural de la corriente, abarataría los costos de mantenimiento y acortaría los tiempos de navegación. Además, su construcción implicaría disminuir costos en combustible, transporte, seguros y fletes, generando beneficios tanto para productores como para consumidores, al tiempo que reforzaría la soberanía sobre las vías navegables y potenciaría la integración entre el sistema fluvial y el marítimo.

Se trata de un proyecto que tendría un fuerte impacto económico, con ahorros estimados en más de US$60 millones anuales para las navieras y cerca de US$150 millones para la economía nacional, al reemplazar en territorio argentino servicios que hoy se contratan en Montevideo, como practicaje, combustible y despacho. Además, si bien para su construcción es preciso remover sedimentos, este dragado tendría un menor impacto ambiental que el de Punta Indio.

LE PUEDE INTERESAR

La economía mundial resiste a los aranceles

LE PUEDE INTERESAR

El espacio público es de todos, no de ningún particular

Si bien ya fueron realizados todos los estudios técnicos y ambientales de rigurosidad para minimizar los riesgos y maximizar los beneficios, al tiempo que existe un consenso con la República Oriental del Uruguay para llevarlo a cabo, para que el Canal de Magdalena se concrete es necesario que haya voluntad política y que el Gobierno nacional asuma la prioridad que tiene este proyecto no solo para la Provincia de Buenos Aires, sino para todo el país.

El Canal de Magdalena es mucho más que una obra de infraestructura, es una apuesta estratégica para la economía y la soberanía nacional. Su concreción representa una oportunidad histórica para mejorar la competitividad y garantizar un mayor control sobre nuestras vías navegables.

* Sociólogo, exministro de Defensa de la Nación y candidato a diputado nacional (FP) por la Provincia

“Es mucho más que una obra de infraestructura, es una apuesta estratégica para la economía y la soberanía nacional”

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Argentina recibirá U$S 20.000 millones del Tesoro de EE UU a través de un swap

La peor noticia: confirman que los cadáveres hallados son de las chicas desaparecidas

Estudiantes, entre la ansiedad y el misterio en la previa de Flamengo

Mammini sigue en España y espera el alta médica

El Tren Roca a La Plata, a paso de hombre por una sorpresiva protesta: demoras y cancelaciones

Mundo vikingo: el mito del casco con cuernos y la verdad sobre los exploradores que llegaron a América antes que Colón

La Plata, sin agua este miércoles: a qué zonas afectan las obras de Absa

Más leña al fuego: Yanina Latorre volvió a destrozar a la China Suárez
+ Leidas

Encontraron tres cuerpos en Florencio Varela: ¿son los de las chicas desaparecidas?

Estudiantes, entre la ansiedad y el misterio en la previa de Flamengo

La Plata, sin agua este miércoles: a qué zonas afectan las obras de Absa

En Flamengo hablan de “obligación” ante Estudiantes por la Copa Libertadores

La peor noticia: confirman que los cadáveres hallados son de las chicas desaparecidas

De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata

El Tren Roca a La Plata, a paso de hombre por una sorpresiva protesta: demoras y cancelaciones

Jineteada, música en vivo y asados, en la fiesta más esperada de Bavio
Últimas noticias de Opinión

La desconfianza en la policía por hechos que deben ser esclarecidos

La economía mundial resiste a los aranceles

El espacio público es de todos, no de ningún particular

Cómo pasó Milei del apoyo por la economía a un difícil momento de su gobierno
Información General
Otro falso fin del mundo: ¿por qué se viralizó la búsqueda de "rapto" en Google?
La lucha contra el HPV: información y prevención, la clave de todo
Mundo vikingo: el mito del casco con cuernos y la verdad sobre los exploradores que llegaron a América antes que Colón
Residuos electrónicos: logran un avance para reciclarlos
Descubren un dinosaurio que tenía grandes garras
Deportes
Ángel Di María llega al Bosque: la maldición de no poder ganar en La Plata
Estudiantes vs Flamengo: quién gana según las apuestas online
Estudiantes, entre la ansiedad y el misterio en la previa de Flamengo
En Flamengo hablan de “obligación” ante Estudiantes por la Copa Libertadores
Los hinchas preparan un gran recibimiento para el plantel en la previa
Policiales
VIDEO. El momento en el que las chicas halladas muertas se subieron a la camioneta blanca
La peor noticia: confirman que los cadáveres hallados son de las chicas desaparecidas
Hay 3 detenidos por el tiroteo de bandas motorizadas en El Retiro: secuestran armas de guerra, cortes de autos y droga
Detenido por violento en La Plata: evadió una perimetral para golpear y amenazar de muerte a su ex pareja
Encontraron tres cuerpos en Florencio Varela: ¿son los de las chicas desaparecidas?
Espectáculos
Confusas versiones vinculadas a la millonaria herencia que dejó Roberto Giordano: existen dudas sobre bienes no declarados
Advierten que es delicado el estado de salud del periodista Mariano Grondona
Carmen Barbieri confesó detalles sexuales de Santiago Bal y reveló cómo fue "la primera vez"
Marcelo Tinelli bancó a Benjamín Vicuña en la discusión por el colegio de sus hijos: "Yo rompo todo"
"Un milagro": horas desesperantes por la salud de Thiago Medina

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla