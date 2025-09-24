Detenido por violento en La Plata: evadió una perimetral para golpear y amenazar de muerte a su ex pareja

Una mujer de 36 años de edad sufrió una golpiza por parte de su ex pareja, quien a pesar de que cargaba con una restricción perimetral de la Justicia, debido a sus antecedentes de violencia, desacató esa orden e irrumpió en su domicilio en 516 entre 159 y 160 de la localidad de Melchor Romero.

Según fuentes calificadas, la mujer se encontraba junto con familiares cuando el sujeto llegó a la casa y arremetió a toda furia destrozando una puerta. Una vez dentro, atacó a la ex pareja y luego repartió golpes entre sus series queridos, quienes sufrieron lesiones que afortunadamente no revistieron peligro para la salud. Por último, amenazó de muerte a todos y huyó.

La dramática secuencia llegó a oídos de la policía de Romero. Los agentes se apersonaron rápido en el lugar aunque el violento personaje se encontraba en proceso de huida, por lo que fueron tras sus pasos.

A partir de averiguaciones los efectivos se dirigieron hacia 166 y 526, en donde luego de algunas horas de seguimiento pudieron dar con el autor del hecho de violencia de género.

El hombre quedó detenido a disposición de la Justicia, en donde deberá rendir cuentas por lo que hizo, en el marco de una causa por "lesiones leves doblemente agravadas por haber sido cometidas en el contexto de violencia de genero, desobediencia, daños y amenazas".