Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Policiales

Detenido por violento en La Plata: evadió una perimetral para golpear y amenazar de muerte a su ex pareja

Detenido por violento en La Plata: evadió una perimetral para golpear y amenazar de muerte a su ex pareja
24 de Septiembre de 2025 | 10:06

Escuchar esta nota

Una mujer de 36 años de edad sufrió una golpiza por parte de su ex pareja, quien a pesar de que cargaba con una restricción perimetral de la Justicia, debido a sus antecedentes de violencia, desacató esa orden e irrumpió en su domicilio en 516 entre 159 y 160 de la localidad de Melchor Romero.

Según fuentes calificadas, la mujer se encontraba junto con familiares cuando el sujeto llegó a la casa y arremetió a toda furia destrozando una puerta. Una vez dentro, atacó a la ex pareja y luego repartió golpes entre sus series queridos, quienes sufrieron lesiones que afortunadamente no revistieron peligro para la salud. Por último, amenazó de muerte a todos y huyó.

La dramática secuencia llegó a oídos de la policía de Romero. Los agentes se apersonaron rápido en el lugar aunque el violento personaje se encontraba en proceso de huida, por lo que fueron tras sus pasos.

A partir de averiguaciones los efectivos se dirigieron hacia 166 y 526, en donde luego de algunas horas de seguimiento pudieron dar con el autor del hecho de violencia de género.

El hombre quedó detenido a disposición de la Justicia, en donde deberá rendir cuentas por lo que hizo, en el marco de una causa por "lesiones leves doblemente agravadas por haber sido cometidas en el contexto de violencia de genero, desobediencia, daños y amenazas".

 

LE PUEDE INTERESAR

Encontraron tres cuerpos en Florencio Varela: ¿son los de las chicas desaparecidas?

LE PUEDE INTERESAR

Estafas con “inversiones” en YPF: alerta en La Plata por fraudes digitales
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Argentina recibirá U$S 20.000 millones del Tesoro de EE UU a través de un swap

La peor noticia: confirman que los cadáveres hallados son de las chicas desaparecidas

Estudiantes, entre la ansiedad y el misterio en la previa de Flamengo

Mammini sigue en España y espera el alta médica

El Tren Roca a La Plata, a paso de hombre por una sorpresiva protesta: demoras y cancelaciones

Mundo vikingo: el mito del casco con cuernos y la verdad sobre los exploradores que llegaron a América antes que Colón

La Plata, sin agua este miércoles: a qué zonas afectan las obras de Absa

Más leña al fuego: Yanina Latorre volvió a destrozar a la China Suárez
+ Leidas

Encontraron tres cuerpos en Florencio Varela: ¿son los de las chicas desaparecidas?

Estudiantes, entre la ansiedad y el misterio en la previa de Flamengo

La Plata, sin agua este miércoles: a qué zonas afectan las obras de Absa

En Flamengo hablan de “obligación” ante Estudiantes por la Copa Libertadores

De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata

Jineteada, música en vivo y asados, en la fiesta más esperada de Bavio

El Tren Roca a La Plata, a paso de hombre por una sorpresiva protesta: demoras y cancelaciones

El salvavidas de Washington, el lado "B" del guiño de Trump y las cuentas pendientes de Milei
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. El momento en el que las chicas halladas muertas se subieron a la camioneta blanca

La peor noticia: confirman que los cadáveres hallados son de las chicas desaparecidas

Hay 3 detenidos por el tiroteo de bandas motorizadas en El Retiro: secuestran armas de guerra, cortes de autos y droga

Encontraron tres cuerpos en Florencio Varela: ¿son los de las chicas desaparecidas?
Deportes
Estudiantes, entre la ansiedad y el misterio en la previa de Flamengo
En Flamengo hablan de “obligación” ante Estudiantes por la Copa Libertadores
Los hinchas preparan un gran recibimiento para el plantel en la previa
Mammini sigue en España y espera el alta médica
Victoria de la Reserva albiazul en Junín
La Ciudad
Advierten que en diagonal 73 "vuelan" pedazos de árboles: "Puede ocurrir una tragedia" 
EN FOTOS. Arrancó en La Plata el Modelo Intercolegial de Naciones Unidas, con más de 2 mil estudiantes
Pasó el susto por el incendio, volvió la luz y retoman las clases en Económicas en La Plata
Presentan en La Plata un proyecto de ordenanza para 2026 de cara a los 50 años de "La noche de los lápices"
La Plata, sin agua este miércoles: a qué zonas afectan las obras de Absa
Espectáculos
Confusas versiones vinculadas a la millonaria herencia que dejó Roberto Giordano: existen dudas sobre bienes no declarados
Advierten que es delicado el estado de salud del periodista Mariano Grondona
Carmen Barbieri confesó detalles sexuales de Santiago Bal y reveló cómo fue "la primera vez"
Marcelo Tinelli bancó a Benjamín Vicuña en la discusión por el colegio de sus hijos: "Yo rompo todo"
"Un milagro": horas desesperantes por la salud de Thiago Medina
Información General
La lucha contra el HPV: información y prevención, la clave de todo
Mundo vikingo: el mito del casco con cuernos y la verdad sobre los exploradores que llegaron a América antes que Colón
Residuos electrónicos: logran un avance para reciclarlos
Descubren un dinosaurio que tenía grandes garras
Trasladaron a Tribunales el cuadro robado por los nazis

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla