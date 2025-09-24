Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad

El Tren Roca a La Plata, a paso de hombre por una sorpresiva protesta: demoras y cancelaciones

El Tren Roca a La Plata, a paso de hombre por una sorpresiva protesta: demoras y cancelaciones
24 de Septiembre de 2025 | 06:25
24 de Septiembre de 2025 | 06:25

Escuchar esta nota

El Tren Roca funciona este miércoles con demoras entre Constitución y La Plata por una medida de fuerza gremial. Según se informó, también se registran cancelaciones, por lo que los usuarios se ven complicados de poder utilizar los servicios.

Aseguran que las formaciones circulan a menos de 30 Km/h, por lo que hay que sumar unos 40 minutos más de tiempo de viaje entre las estaciones de cabecera. Mientras que en otros casos directamente no salen.

El gremio La Fraternidad comunicó la protesta de manera sorpresiva anoche por lo que afecta directamente al normal funcionamiento de las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur. Lo cierto es que no se aclaró cuánto tiempo durará la medida de fuerza, aunque se estima que las personas que deban viajar tendrán que hacerlo con mayor tiempo de antelación o bien elegir otro medio de transporte para llegar a destino.

Cabe recordar que una medida de fuerza de estas características fue llevada a cabo durante el 2024 en varias oportunidades. Teniendo en cuenta los antecedentes, se espera que se den cancelaciones de servicios, por lo que habrá menos coches circulando.

Respecto a los motivos de la protesta, desde La Fraternidad indicaron que la decisión tuvo que ver con “la falta de una propuesta superadora en paritarias, el deficiente servicio de la ART, considerado deplorable e insuficiente, los bajos ingresos en distintas líneas a causa de acuerdos inconsultos, las diagramaciones e itinerarios, calificados como un desastre y sin apertura a sugerencias”.

