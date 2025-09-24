Cae un pastor evangélico acusado de abuso sexual

Un hombre de 35 años, líder de una congregación evangelista en La Plata, fue detenido tras una investigación por abuso sexual a menores de edad. La causa, caratulada como “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un ministro de culto, en concurso real con abuso sexual agravado”, quedó a cargo de la UFI N°2 y del grupo de tareas de la DDI local, con intervención de la Dirección Judicial de La Plata.

La investigación comenzó en mayo de 2024, cuando un padre denunció que su hijo de 13 años había sido víctima de abusos desde 2021 dentro de la iglesia. Según el relato, además de los ataques, el imputado solicitaba fotos de sus partes íntimas a través de aplicaciones de mensajería.

Las tareas de los investigadores y los testimonios recabados permitieron identificar a otras víctimas menores, consolidando los elementos probatorios necesarios para avanzar en la causa. El operativo se concretó en un domicilio de la ciudad, donde los efectivos realizaron la detención del sospechoso y secuestraron celulares vinculados a la investigación. Las evidencias serán peritadas para ampliar la pesquisa y determinar la participación en otros hechos.