Argentina recibirá U$S 20.000 millones del Tesoro de EE UU a través de un swap
Argentina recibirá U$S 20.000 millones del Tesoro de EE UU a través de un swap
Washington, tenemos un problema: los intereses de Estados Unidos ante el pedido argentino
La respuesta del mercado: baja el dólar, se derrumba el Riesgo País, y suben bonos y acciones
La peor noticia: confirman que los cadáveres hallados son de las chicas desaparecidas
EN FOTOS. Arrancó en La Plata el Modelo Intercolegial de Naciones Unidas, con más de 2 mil estudiantes
Hay 3 detenidos por el tiroteo de bandas motorizadas en El Retiro: secuestran armas de guerra, cortes de autos y droga
El Tren Roca a La Plata, a paso de hombre por una sorpresiva protesta: demoras y cancelaciones
La Plata, sin agua este miércoles: a qué zonas afectan las obras de Absa
En Flamengo hablan de “obligación” ante Estudiantes por la Copa Libertadores
"Un milagro": horas desesperantes por la salud de Thiago Medina
Carmen Barbieri confesó detalles sexuales de Santiago Bal y reveló cómo fue "la primera vez"
De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata
Los repartidores de La Plata siguen de paro: en qué franja horaria no toman pedidos por las app
Pasó el susto por el incendio, volvió la luz y retoman las clases en Económicas en La Plata
Detenido por violento en La Plata: evadió una perimetral para golpear y amenazar de muerte a su ex pareja
Mundo vikingo: el mito del casco con cuernos y la verdad sobre los exploradores que llegaron a América antes que Colón
El Súper Cartonazo de $3.000.000 llevó la alegría a Ringuelet: mañana sale la nueva tarjeta
La lucha contra el HPV: información y prevención, la clave de todo
Consternación en La Plata por el fallecimiento de un reconocido médico intensivista
Estafas con “inversiones” en YPF: alerta en La Plata por fraudes digitales
Qué se sabe del pastor evangélico de La Plata acusado de abuso sexual: las víctimas, menores
Servicios y crisis: platenses que no toman micros y cuidan la garrafa
Macri ofrece ayuda pero en LLA dicen que “no tiene nada para aportar”
Presentan en La Plata un proyecto de ordenanza para 2026 de cara a los 50 años de "La noche de los lápices"
Ocho extranjeros detenidos por el robo en el domicilio de Pampita
Marcelo Tinelli bancó a Benjamín Vicuña en la discusión por el colegio de sus hijos: "Yo rompo todo"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La cotización y el mercado financiero, minuto a minuto
Escuchar esta nota
El mercado financiero argentino vive una nueva jornada de entusiasmo tras el anuncio de un respaldo histórico de Estados Unidos. Antes de la apertura formal de operaciones, el Tesoro norteamericano confirmó que comprará bonos soberanos en dólares y avanzará con una línea de swap por US$ 20.000 millones, medidas que impactaron de inmediato en los precios de acciones y títulos locales.
Seguí la bolsa de valores de Argentina y Nueva York, y los mercados de carne y granos, minuto a minuto en https://www.eldia.com/mercados
En las primeras operaciones del día, los bonos argentinos de mayor plazo registraron subas de hasta un 9%, lo que provocó un fuerte descenso en el riesgo país, que se ubicó en 839 puntos básicos, es decir, una caída de 184 unidades (-18%) en comparación con la jornada previa.
En cuanto al mercado cambiario, el dólar oficial en el Banco Nación abrió $ 1.300 para la compra y $ 1.350 para la venta, $ 35 por debajo del último cierre. El dólar mayorista opera a $ 1.320 y $ 1.330 para ambas puntas, con un retroceso de casi $ 40.
El anuncio llegó horas después de la reunión que mantuvieron en Estados Unidos el presidente Javier Milei, su par norteamericano Donald Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent. La foto de los mandatarios con los pulgares en alto simbolizó la sintonía política, pero el dato decisivo se conoció a las 9 de la mañana, cuando Bessent afirmó que el Tesoro “está listo para comprar bonos en dólares de la Argentina y lo hará en la medida en que las condiciones lo justifiquen”.
El funcionario añadió que Washington está dispuesto a otorgar un crédito de respaldo a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, y que ya se encuentran en negociaciones con el Banco Central argentino para instrumentar la línea de swap por 20.000 millones de dólares. “Estamos trabajando en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”, destacó.
LE PUEDE INTERESAR
"Empieza una nueva era", la eufórica reacción del Gobierno tras el anuncio de EE UU
El optimismo también se reflejó en Wall Street. Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York (ADR) se tiñeron de verde, lideradas por los bancos y el sector energético. Los papeles de Banco Macro saltaron un 11,8%, seguidos por Grupo Financiero Galicia (+9,24%), Banco Supervielle (+8,99%) y YPF (+7,58%).
Con este escenario, el respaldo estadounidense no solo oxigena a la economía argentina, sino que además fortalece la expectativa de estabilidad en el corto plazo y renueva el entusiasmo de los inversores.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí