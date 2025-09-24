Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |LOS MEDIOS PARTIDARIOS PRESIONAN AL EQUIPO DE FILIPE LUIZ

Estudiantes vs Flamengo, la previa: En Brasil hablan de “obligación” por la Copa

El periodista Pedro Pablo Catanho habló del clima que quedó en Río de Janeiro tras el 2-1 en el partido de ida

Martín Cabrera

Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com

24 de Septiembre de 2025 | 01:50
Edición impresa

A Flamengo no le gustó el resultado del partido de ida pese a la victoria 2-1. Y nada tiene que ver el gol de visitante ya que desde hace años no vale doble como antes. Es que el clima previo era de una victoria por tres o cuatro goles porque el Mengao tiene antecedentes negativos en definiciones como visitante fuera de Brasil. Flamengo menospreció a Estudiantes y en la Copa Libertadores no se puede hacer eso”.

El periodista Pedro Pablo Catonho de la Coluna do Fla (más d eun millón de seguidores en Instagram) habló con este medio y no dudó en señalar que el triunfo dejó una sensación de “decepción” y por eso el partido que se avecina “es el más importante del año para Flamengo”.

“El equipo empezó apostando por el Brasileirao pero ahora la prioridad es la Libertadores. “Lo dijo el propio técnico y por eso en el clásico contra Vasco utilizó suplentes. Tiene la obligación de clasificar”.

“El gol de (Guido) Carrillo fue una ducha de agua fría para el plantel que esperaba ganar por muchos goles para viajar tranquilo a La Plata”, declaró en referencia a las series en las cuales cayó como visitante pese a tener mayor poderío que su rival. La más emblemática fue la del año pasado en Montevideo contra Peñarol, en esta misma instancia. Un año antes le había sucedido lo mismo contra Olimpia en Asunción.

De lo que está seguro el periodista es que Flamengo tomará una postura ofensiva en UNO pese a tener la ventaja. “No sabe jugar de otra manera. El mismo Filipe Luiz lo dijo en la previa del Mundial de Clubes cuando fue consultado por su postura ante rivales como Chelsea, por ejemplo. No tengo dudas que saldrá a buscar el gol para volver a ganar”.

En tanto repitió lo mismo que sus colegas, dirigentes y jugadores respecto a la actuación del árbitro Rojas. “La jugada de Plata debió ser penal para Flamengo y el gol de Estudiantes tuvo que revisarse”, sentenció.

Estudiantes, entre la ansiedad y el misterio en la previa de Flamengo
