Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Política y Economía |Arranca la segunda mitad del año

Entre el agua, los clubes y la seguridad, el Concejo local retoma la actividad

El deliberativo local volverá a sesionar mañana, con la presentación de distintos proyectos de los bloques de la oposición

Entre el agua, los clubes y la seguridad, el Concejo local retoma la actividad
24 de Septiembre de 2025 | 04:28
Edición impresa

lromoli@eldia.com

El Concejo Deliberante local sesionará mañana por segunda vez desde la celebración de las legislativas municipales del 7 de septiembre, con una batería de presentaciones por parte de la oposición, que incluyen desde reformas al Observatorio del Agua hasta reclamos por la seguridad y una polémica por un club de Gonnet que corre riesgos de desalojo.

Una de las iniciativas que se presentarán en el recinto propone reformar la composición del Observatorio del Agua, un ente integrado por concejales, funcionarios del Ejecutivo municipal y representantes de ABSA para analizar el déficit del servicio en distintos barrios de la Ciudad. El proyecto del edil del PRO Nicolás Morzone propone incorporar la representación de un miembro del Concejo por cada bloque político y sumar a la discusión al Consejo Escolar, entre otros cambios. Al mismo tiempo, el edil reclamó la urgente reunión de ese cónclave, el que desde su creación sólo se reunió en una oportunidad.

La seguridad vuelve a ser un tema que tendrá resonancia en el deliberativo platense. Además de diversos pedidos de informe presentados por el bloque de concejales de La Libertad Avanza, el concejal de la nueva bancada PRO-Vecinal Darío Ganduglia, presentó una iniciativa para que se reactive la función de las casetas de seguridad en las plazas de la Ciudad.

El edil se refirió a las casetas que contaban con vigilancia en distintas plazas y parques por parte de agentes de la Guardia Urbana de Prevención (GUP), para la vigilancia de los espacios verdes y la prevención del delito e incidentes.

A pesar de que aún resta que los bloques políticos se reúnan hoy en comisión de Labor para la incorporación de nuevos tratamientos, se descuenta que el estado de algunas escuelas de la Ciudad serán también sometidas a discusión, a partir de la iniciativa de la edil de ASAP, Melany Horomadiuk.

LE PUEDE INTERESAR

Reclamo de intendentes de la Quinta sección

LE PUEDE INTERESAR

Alak y Katopodis, en la obra del Arroyo El Gato

El posible desalojo del club Sociedad de Fomento Polideportivo Gonnet también se meterá mañana en el recinto. Es a partir de un proyecto del amarillo Nicolás Morzone que pide frenar la medida originada por un conflicto judicial que la entidad deportiva barrial mantiene desde 2019 con el ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, en tierras que fueron cedidas irregularmente en la zona de 501 y 141.

El proyecto que expondrá formalmente Morzone propone ratificar el convenio de concesión de uso celebrado en aquella oportunidad para la legítima utilización de ese predio por parte del club y autoriza al Departamento Ejecutivo a garantizar su vigencia y continuidad.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Argentina recibirá U$S 20.000 millones del Tesoro de EE UU a través de un swap

La peor noticia: confirman que los cadáveres hallados son de las chicas desaparecidas

Estudiantes, entre la ansiedad y el misterio en la previa de Flamengo

Mammini sigue en España y espera el alta médica

El Tren Roca a La Plata, a paso de hombre por una sorpresiva protesta: demoras y cancelaciones

Mundo vikingo: el mito del casco con cuernos y la verdad sobre los exploradores que llegaron a América antes que Colón

La Plata, sin agua este miércoles: a qué zonas afectan las obras de Absa

Más leña al fuego: Yanina Latorre volvió a destrozar a la China Suárez
+ Leidas

Encontraron tres cuerpos en Florencio Varela: ¿son los de las chicas desaparecidas?

Estudiantes, entre la ansiedad y el misterio en la previa de Flamengo

La Plata, sin agua este miércoles: a qué zonas afectan las obras de Absa

En Flamengo hablan de “obligación” ante Estudiantes por la Copa Libertadores

La peor noticia: confirman que los cadáveres hallados son de las chicas desaparecidas

De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata

El Tren Roca a La Plata, a paso de hombre por una sorpresiva protesta: demoras y cancelaciones

Jineteada, música en vivo y asados, en la fiesta más esperada de Bavio
Últimas noticias de Política y Economía

Alerta en el campo: por pedido de EE UU, ¿se cae el beneficio de retenciones cero anunciado por Milei?

Swap con Estados Unidos: cómo funciona, por qué es clave para Argentina y el impacto en las reservas

Mar del Plata fue sede de un nuevo censo de basura en sus playas

Bahía Blanca fue sede de la Prueba Pastoril Bonaerense con eje en carne premium
Deportes
Ángel Di María llega al Bosque: la maldición de no poder ganar en La Plata
Estudiantes vs Flamengo: quién gana según las apuestas online
Estudiantes, entre la ansiedad y el misterio en la previa de Flamengo
En Flamengo hablan de “obligación” ante Estudiantes por la Copa Libertadores
Los hinchas preparan un gran recibimiento para el plantel en la previa
Policiales
VIDEO. El momento en el que las chicas halladas muertas se subieron a la camioneta blanca
La peor noticia: confirman que los cadáveres hallados son de las chicas desaparecidas
Hay 3 detenidos por el tiroteo de bandas motorizadas en El Retiro: secuestran armas de guerra, cortes de autos y droga
Detenido por violento en La Plata: evadió una perimetral para golpear y amenazar de muerte a su ex pareja
Encontraron tres cuerpos en Florencio Varela: ¿son los de las chicas desaparecidas?
Espectáculos
Confusas versiones vinculadas a la millonaria herencia que dejó Roberto Giordano: existen dudas sobre bienes no declarados
Advierten que es delicado el estado de salud del periodista Mariano Grondona
Carmen Barbieri confesó detalles sexuales de Santiago Bal y reveló cómo fue "la primera vez"
Marcelo Tinelli bancó a Benjamín Vicuña en la discusión por el colegio de sus hijos: "Yo rompo todo"
"Un milagro": horas desesperantes por la salud de Thiago Medina
Información General
Otro falso fin del mundo: ¿por qué se viralizó la búsqueda de "rapto" en Google?
La lucha contra el HPV: información y prevención, la clave de todo
Mundo vikingo: el mito del casco con cuernos y la verdad sobre los exploradores que llegaron a América antes que Colón
Residuos electrónicos: logran un avance para reciclarlos
Descubren un dinosaurio que tenía grandes garras

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla