Entre el agua, los clubes y la seguridad, el Concejo local retoma la actividad

Argentina recibirá U$S 20.000 millones del Tesoro de EE UU a través de un swap
Argentina recibirá U$S 20.000 millones del Tesoro de EE UU a través de un swap
Washington, tenemos un problema: los intereses de Estados Unidos ante el pedido argentino
La respuesta del mercado: baja el dólar, se derrumba el Riesgo País, y suben bonos y acciones
La peor noticia: confirman que los cadáveres hallados son de las chicas desaparecidas
VIDEO. Día del Colectivero en La Plata: historias del oficio, desde arriba de un micro
EN FOTOS. Arrancó en La Plata el Modelo Intercolegial de Naciones Unidas, con más de 2 mil estudiantes
Estudiantes vs Flamengo: quién gana según las apuestas online
Ángel Di María llega al Bosque: la maldición de no poder ganar en La Plata
Otro falso fin del mundo: ¿por qué se viralizó la búsqueda de "rapto" en Google?
Hay 3 detenidos por el tiroteo de bandas motorizadas en El Retiro: secuestran armas de guerra, cortes de autos y droga
El Tren Roca a La Plata, a paso de hombre por una sorpresiva protesta: demoras y cancelaciones
La Plata, sin agua este miércoles: a qué zonas afectan las obras de Absa
"Un milagro": horas desesperantes por la salud de Thiago Medina
Carmen Barbieri confesó detalles sexuales de Santiago Bal y reveló cómo fue "la primera vez"
De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata
Mundo vikingo: el mito del casco con cuernos y la verdad sobre los exploradores que llegaron a América antes que Colón
Por los "falsos kinesiólogos", ya se activó el uso de una matrícula digital y online en la Provincia
El dulce de leche, el mate, Gardel y ahora La Libertad Avanza: Uruguay tiene su propio partido al estilo Milei
Los repartidores de La Plata siguen de paro: en qué franja horaria no toman pedidos por las app
Advierten que en diagonal 73 "vuelan" pedazos de árboles: "Puede ocurrir una tragedia"
Pasó el susto por el incendio, volvió la luz y retoman las clases en Económicas en La Plata
Detenido por violento en La Plata: evadió una perimetral para golpear y amenazar de muerte a su ex pareja
El Súper Cartonazo de $3.000.000 llevó la alegría a Ringuelet: mañana sale la nueva tarjeta
La lucha contra el HPV: información y prevención, la clave de todo
Consternación en La Plata por el fallecimiento de un reconocido médico intensivista
La importancia del Canal de Magdalena en el desarrollo nacional
Entre el agua, los clubes y la seguridad, el Concejo local retoma la actividad
Estafas con “inversiones” en YPF: alerta en La Plata por fraudes digitales
Qué se sabe del pastor evangélico de La Plata acusado de abuso sexual: las víctimas, menores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El deliberativo local volverá a sesionar mañana, con la presentación de distintos proyectos de los bloques de la oposición
lromoli@eldia.com
El Concejo Deliberante local sesionará mañana por segunda vez desde la celebración de las legislativas municipales del 7 de septiembre, con una batería de presentaciones por parte de la oposición, que incluyen desde reformas al Observatorio del Agua hasta reclamos por la seguridad y una polémica por un club de Gonnet que corre riesgos de desalojo.
Una de las iniciativas que se presentarán en el recinto propone reformar la composición del Observatorio del Agua, un ente integrado por concejales, funcionarios del Ejecutivo municipal y representantes de ABSA para analizar el déficit del servicio en distintos barrios de la Ciudad. El proyecto del edil del PRO Nicolás Morzone propone incorporar la representación de un miembro del Concejo por cada bloque político y sumar a la discusión al Consejo Escolar, entre otros cambios. Al mismo tiempo, el edil reclamó la urgente reunión de ese cónclave, el que desde su creación sólo se reunió en una oportunidad.
La seguridad vuelve a ser un tema que tendrá resonancia en el deliberativo platense. Además de diversos pedidos de informe presentados por el bloque de concejales de La Libertad Avanza, el concejal de la nueva bancada PRO-Vecinal Darío Ganduglia, presentó una iniciativa para que se reactive la función de las casetas de seguridad en las plazas de la Ciudad.
El edil se refirió a las casetas que contaban con vigilancia en distintas plazas y parques por parte de agentes de la Guardia Urbana de Prevención (GUP), para la vigilancia de los espacios verdes y la prevención del delito e incidentes.
A pesar de que aún resta que los bloques políticos se reúnan hoy en comisión de Labor para la incorporación de nuevos tratamientos, se descuenta que el estado de algunas escuelas de la Ciudad serán también sometidas a discusión, a partir de la iniciativa de la edil de ASAP, Melany Horomadiuk.
LE PUEDE INTERESAR
Reclamo de intendentes de la Quinta sección
LE PUEDE INTERESAR
Alak y Katopodis, en la obra del Arroyo El Gato
El posible desalojo del club Sociedad de Fomento Polideportivo Gonnet también se meterá mañana en el recinto. Es a partir de un proyecto del amarillo Nicolás Morzone que pide frenar la medida originada por un conflicto judicial que la entidad deportiva barrial mantiene desde 2019 con el ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, en tierras que fueron cedidas irregularmente en la zona de 501 y 141.
El proyecto que expondrá formalmente Morzone propone ratificar el convenio de concesión de uso celebrado en aquella oportunidad para la legítima utilización de ese predio por parte del club y autoriza al Departamento Ejecutivo a garantizar su vigencia y continuidad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí