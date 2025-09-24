Dramático robo a mano armada en una carnicería

De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata
Ayer, cerca de las 11 horas, dos delincuentes cometieron un violento asalto en la carnicería “Inocencia”, ubicada en 523 y 137, y escaparon con la recaudación en apenas segundos. Tras el robo, los comerciantes realizaron la denuncia correspondiente, pero los ladrones continúan prófugos.
El hecho ocurrió cuando los dos sujetos irrumpieron en el local mientras era atendido por un hombre. Sorprendido por la aparición de los delincuentes, el carnicero soltó el cuchillo que utilizaba para trozar la carne y levantó las manos en señal de rendición.
“Quedate quieto”, advirtió uno de ellos mientras apuntaba con un arma de fuego al trabajador. Mientras tanto, el otro implicado se dirigió hacia la caja registradora y comenzó a sustraer el dinero que contenía.
Insatisfechos con lo que habían obtenido, los ladrones comenzaron a exigir más dinero con mayor violencia. “Dale porque te mato” y “Quedate quieto porque te rompo la cabeza” fueron algunas de las amenazas proferidas mientras intimidaban a la víctima. En ese momento, el carnicero entregó también una campera donde guardaba parte del dinero, tras lo cual los sujetos emprendieron la fuga.
El robo, que duró apenas 20 segundos, terminó con la huida a pie de los delincuentes, llevando consigo el dinero, las pertenencias de la víctima y la pistola escondida entre la ropa. En esos instantes, una vecina llegaba al lugar, y los dos encapuchados escaparon corriendo en dirección desconocida.
El hecho, que quedó filmado por cámaras de seguridad, refleja la creciente preocupación por la inseguridad en la zona, donde comercios y vecinos han denunciado episodios similares en los últimos meses.
