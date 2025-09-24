Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |VOLVERÁ AL PAÍS PERO SU DESTINO FUTBOLÍSITICO PARECE ESTAR EN EUROPA

Mammini sigue en España y espera el alta médica

El delantero aún no está autorizado por el Dr. Cugat para volar a Argentina y continúa con los trabajos de recuperación en Barcelona

Mammini sigue en España y espera el alta médica

Ivo Mammini sige en Europa y su futuro es una incógnita/archivo

24 de Septiembre de 2025 | 01:48
A casi un mes de la intervención quirúrgica a la que fue sometido en Barcelona, Ivo Mammini permanece en España a la espera del alta médica que le permita retornar a nuestro país para completar la recuperación. Más allá de ellos, la idea del futbolista y su entorno es apostar por una continuidad de la carrera del delantero en el medio europeo luego de la frustada transferencia al AIK Solna de Estocolmo.

Ivo Mammini fue operado sobre el 29 de agosto en Barcelona por Ramon Cugat, traumatólogo especialista en rodilla, muy reconocido en el viejo continente. El delantero de 22 años fue operado tras confirmarse que el ligamento -del cual había sido operado exitosamente el año pasado, con una buena recuperación que le permitió volver a jugar en este 2025- no cumplía la funcionalidad necesaria, luego de frustarse el pase al fútbol sueco al no superar la revisión médica.

Ante la adversidad, el futbolista decidió realizar una interconsulta en Barcelona y el club le dio la autorización para la intervención quirúrgica y la recuperación en España aunque sin costo alguno para el club, tal cual quedó asentado por escrito.

La situación había generado un fuerte cruce mediático, ya que el representante del jugador Favio Scandizzo manifestó que los sorprendió el diagnóstico ya que habían viajado “sin dudas” ya que viajaron convencidos de que tenía “una sinovitis por un golpe” y no “los ligamentos cruzados parcialmente rotos”. El cuerpo médico albiazul respondió a través de un comunicado se refirió a “un compromiso parcial del injerto” ante un golpe, para el cual habían sugerido un “tratamiento conservador” que tenía buena evolución y que Mammini viajó “al tanto de su situación clínica”.

Si bien en este tiempo han existido contactos con el entorno del jugador es una incógnita como continuará la relación entre las partes en los meses que restan hasta el alta médica definitiva, lapso durante el cual el club debe sostener la relación contractual.

EL LOBO ENTRENA Y ¿ORFILA DEFINE?

Esta mañana el plantel albiazul tendrá un nuevo entrenamiento y -tal vez- el DT Alejandro Orfila muestre algunas cartas acerca del equipo que pondrá frente a Rosario Central. Nicolás Garayalde está para volver y el entrenador definirá si hay chances de continuidad para Germán Conti y Bautista Merlini, que no venían siendo titulares y cumpieron ante Riestra.

Victoria de la Reserva albiazul en Junín

 

