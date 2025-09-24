Mammini sigue en España y espera el alta médica

Tras el respaldo de Trump, compromiso de más fondos para Argentina por casi 8 mil millones de dólares
Tras el respaldo de Trump, compromiso de más fondos para Argentina por casi 8 mil millones de dólares
El salvavidas de Washington, el lado "B" del guiño de Trump y las cuentas pendientes de Milei
El Tren Roca a La Plata, a paso de hombre por una sorpresiva protesta: demoras y cancelaciones
De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata
Estafas con “inversiones” en YPF: alerta en La Plata por fraudes digitales
La desconfianza en la policía por hechos que deben ser esclarecidos
Estudiantes, entre la ansiedad y el misterio en la previa de Flamengo
El Súper Cartonazo de $3.000.000 llevó la alegría a Ringuelet: mañana sale la nueva tarjeta
La Plata, sin agua este miércoles: a qué zonas afectan las obras de Absa
Ocho extranjeros detenidos por el robo en el domicilio de Pampita
Tres jóvenes desaparecidas: encontraron dos cuerpos en Florencio Varela
Qué se sabe del pastor evangélico de La Plata acusado de abuso sexual: las víctimas, menores
Servicios y crisis: platenses que no toman micros y cuidan la garrafa
Consternación en La Plata por el fallecimiento de un reconocido médico intensivista
Macri ofrece ayuda pero en LLA dicen que “no tiene nada para aportar”
Presentan en La Plata un proyecto de ordenanza para 2026 de cara a los 50 años de "La noche de los lápices"
Los repartidores de La Plata siguen de paro: en qué franja horaria no toman pedidos por las app
¿Y la Primavera? Miércoles muy fresco en toda La Plata, cómo sigue el tiempo
Jineteada, música en vivo y asados, en la fiesta más esperada de Bavio
De salvar su club a contar la historia de City Bell sobre las tablas, cien veces
Los números de la suerte del miércoles 24 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
“Brazilian Day”: el festival de la comunidad brasileña, el domingo en Plaza Moreno
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El delantero aún no está autorizado por el Dr. Cugat para volar a Argentina y continúa con los trabajos de recuperación en Barcelona
A casi un mes de la intervención quirúrgica a la que fue sometido en Barcelona, Ivo Mammini permanece en España a la espera del alta médica que le permita retornar a nuestro país para completar la recuperación. Más allá de ellos, la idea del futbolista y su entorno es apostar por una continuidad de la carrera del delantero en el medio europeo luego de la frustada transferencia al AIK Solna de Estocolmo.
Ivo Mammini fue operado sobre el 29 de agosto en Barcelona por Ramon Cugat, traumatólogo especialista en rodilla, muy reconocido en el viejo continente. El delantero de 22 años fue operado tras confirmarse que el ligamento -del cual había sido operado exitosamente el año pasado, con una buena recuperación que le permitió volver a jugar en este 2025- no cumplía la funcionalidad necesaria, luego de frustarse el pase al fútbol sueco al no superar la revisión médica.
Ante la adversidad, el futbolista decidió realizar una interconsulta en Barcelona y el club le dio la autorización para la intervención quirúrgica y la recuperación en España aunque sin costo alguno para el club, tal cual quedó asentado por escrito.
La situación había generado un fuerte cruce mediático, ya que el representante del jugador Favio Scandizzo manifestó que los sorprendió el diagnóstico ya que habían viajado “sin dudas” ya que viajaron convencidos de que tenía “una sinovitis por un golpe” y no “los ligamentos cruzados parcialmente rotos”. El cuerpo médico albiazul respondió a través de un comunicado se refirió a “un compromiso parcial del injerto” ante un golpe, para el cual habían sugerido un “tratamiento conservador” que tenía buena evolución y que Mammini viajó “al tanto de su situación clínica”.
Si bien en este tiempo han existido contactos con el entorno del jugador es una incógnita como continuará la relación entre las partes en los meses que restan hasta el alta médica definitiva, lapso durante el cual el club debe sostener la relación contractual.
Esta mañana el plantel albiazul tendrá un nuevo entrenamiento y -tal vez- el DT Alejandro Orfila muestre algunas cartas acerca del equipo que pondrá frente a Rosario Central. Nicolás Garayalde está para volver y el entrenador definirá si hay chances de continuidad para Germán Conti y Bautista Merlini, que no venían siendo titulares y cumpieron ante Riestra.
LEA TAMBIÉN
Victoria de la Reserva albiazul en Junín
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí