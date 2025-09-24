Marcelo Tinelli bancó a Benjamín Vicuña en la discusión por el colegio de sus hijos: "Yo rompo todo"

Argentina recibirá U$S 20.000 millones del Tesoro de EE UU a través de un swap
Argentina recibirá U$S 20.000 millones del Tesoro de EE UU a través de un swap
"Empieza una nueva era", la eufórica reacción del Gobierno tras el anuncio de EE UU
Pasó el susto por el incendio, volvió la luz y retoman las clases en Económicas en La Plata
Encontraron tres cuerpos en Florencio Varela: ¿son los de las chicas desaparecidas?
El Tren Roca a La Plata, a paso de hombre por una sorpresiva protesta: demoras y cancelaciones
La desconfianza en la policía por hechos que deben ser esclarecidos
En Flamengo hablan de “obligación” ante Estudiantes por la Copa Libertadores
"Un milagro": horas desesperantes por la salud de Thiago Medina
Carmen Barbieri confesó detalles sexuales de Santiago Bal y reveló cómo fue "la primera vez"
De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata
Mundo vikingo: el mito del casco con cuernos y la verdad sobre los exploradores que llegaron a América antes que Colón
Detenido por violento en La Plata: evadió una perimetral para golpear y amenazar de muerte a su ex pareja
La Plata, sin agua este miércoles: a qué zonas afectan las obras de Absa
El Súper Cartonazo de $3.000.000 llevó la alegría a Ringuelet: mañana sale la nueva tarjeta
Consternación en La Plata por el fallecimiento de un reconocido médico intensivista
Estafas con “inversiones” en YPF: alerta en La Plata por fraudes digitales
Qué se sabe del pastor evangélico de La Plata acusado de abuso sexual: las víctimas, menores
Servicios y crisis: platenses que no toman micros y cuidan la garrafa
Macri ofrece ayuda pero en LLA dicen que “no tiene nada para aportar”
Los repartidores de La Plata siguen de paro: en qué franja horaria no toman pedidos por las app
Presentan en La Plata un proyecto de ordenanza para 2026 de cara a los 50 años de "La noche de los lápices"
Ocho extranjeros detenidos por el robo en el domicilio de Pampita
Marcelo Tinelli bancó a Benjamín Vicuña en la discusión por el colegio de sus hijos: "Yo rompo todo"
¿Y la Primavera? Miércoles muy fresco en toda La Plata, cómo sigue el tiempo
Jineteada, música en vivo y asados, en la fiesta más esperada de Bavio
De salvar su club a contar la historia de City Bell sobre las tablas, cien veces
Los números de la suerte del miércoles 24 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Uno de los escándalos más fuertes tiene como protagonistas a Benjamín Vicuña y a la China Suárez.
Recordemos que, esa relación se rompió desde que Vicuña decidió revocar el permiso permanente para que sus hijos salgan del país.
Así, Marcelo Tinelli opinó al respecto y se puso del lado del actor chileno, como padre, separado de la madre de sus chicos: "Me voy a poner serio. Lo único que me preocupa es que, si me pongo en el lugar de padre, esos chicos se queden a vivir en Turquía Armo un bolonqui bárbaro. Yo rompo todo", expresó Marcelo Tinelli y aseguró que no daría el brazo a torcer tan fácil, en caso de que le suceda lo mismo con Guillermina Valdés y su hijo, Lorenzo.
"Es un tema para hablarlo mucho antes, esto de escolarizar a tus hijos fuera del país me parece una locura, un delirio", insistió Tinelli, que además agregó: "Primero charlémoslo bien porque yo quiero ver a mi hijo. Me imagino que esto es algo que le podría ocurrir también a Guille como a cualquier persona. Es un derecho de cualquiera que es padre. Entre los dos tenemos vamos a decidir cómo va a ser la educación de nuestros hijos y en qué lugar", cerró Marcelo Tinelli.
