Marcelo Tinelli bancó a Benjamín Vicuña en la discusión por el colegio de sus hijos: "Yo rompo todo"

24 de Septiembre de 2025 | 08:35

Uno de los escándalos más fuertes tiene como protagonistas a Benjamín Vicuña y a la China Suárez.

Recordemos que, esa relación se rompió desde que Vicuña decidió revocar el permiso permanente para que sus hijos salgan del país.

Así, Marcelo Tinelli opinó al respecto y se puso del lado del actor chileno, como padre, separado de la madre de sus chicos: "Me voy a poner serio. Lo único que me preocupa es que, si me pongo en el lugar de padre, esos chicos se queden a vivir en Turquía Armo un bolonqui bárbaro. Yo rompo todo", expresó Marcelo Tinelli y aseguró que no daría el brazo a torcer tan fácil, en caso de que le suceda lo mismo con Guillermina Valdés y su hijo, Lorenzo.

"Es un tema para hablarlo mucho antes, esto de escolarizar a tus hijos fuera del país me parece una locura, un delirio", insistió Tinelli, que además agregó: "Primero charlémoslo bien porque yo quiero ver a mi hijo. Me imagino que esto es algo que le podría ocurrir también a Guille como a cualquier persona. Es un derecho de cualquiera que es padre. Entre los dos tenemos vamos a decidir cómo va a ser la educación de nuestros hijos y en qué lugar", cerró Marcelo Tinelli. 

 

