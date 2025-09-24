Hay 3 detenidos por el tiroteo de bandas motorizadas en El Retiro: secuestran armas de guerra, cortes de autos y droga

Argentina recibirá U$S 20.000 millones del Tesoro de EE UU a través de un swap
El caso de las dos bandas motorizadas que la semana pasada se enfrentaron a tiros en el barrio El Retiro de La Plata arrojó novedades. En las últimas horas se llevó a cabo una serie de allanamientos policiales que terminaron con la detención de tres sospechosos de haber participado de esos graves hechos que casi le cuestan la vida a una joven de 14 años. Los agentes, además, secuestraron una considerable cantidad de armas y municiones que complican la situación de los implicados.
La dramática secuencia se remonta a las primeras horas del domingo 14 del mes en curso, cuando los grupos antagónicos protagonizaron un tiroteo en las adyacencias de 159 y 41. Una mujer del barrio manifestó que una de las balas ingresó por la ventana de la pieza de su hija menor de edad pudiéndole haber impactado. En su declaración la vecina dijo que el inesperado episodio "pudo haber sido una tragedia".
Por fortuna la joven se salvó. En tanto, la policía y la Justicia tomaron nota de la gravedad de los hechos al parecer desatados por el manejo del liderazgo en la zona. Tal es así que en el transcurso de la investigación lograron identificar a presuntos participantes del feroz cruce de bandas. La información llevó al tribunal interviniente a librar cuatro órdenes de allanamientos en distintos domicilios de Lisandro Olmos ( 41 entre 159 y 160, 40 y 159, 40 entre 160 y 161 y 46 entre 160 y 161) con intervención de los GTO de distintas comisarías de La Plata y el grupo GAD.
Los procedimientos dieron como resultado la detención de dos adultos de 23 y 27 años y un menor de 17 que fue devuelto a sus progenitores. Además, secuestraron 1 fusil de 12.7, 1 revolver 38, 1 carabina del 12, 14 cartuchos calibre 36 y más de 55 municiones de distintos calibres . Asimismo, incautaron 1 moto, múltiples piezas de vehículos varios con pedidos de secuestro en localidades del Conurbano y varios gramos de marihuana y de cocaína.
Los presuntos delincuentes deberán rendir cuentas ante la Justicia bajo los cargos de "abuso de arma agravado, robo agravado automotor, infracción al artículo 289 del Código Penal, tenencia ilegal de arma de guerra, tenencia ilegal de arma de uso civil e infracción a la ley 23.737".
