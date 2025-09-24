Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Un milagro": horas desesperantes por la salud de Thiago Medina

Habló Camila, la hermana del ex Gran Hermano que sufrió un grave accidente con su moto, y planteó un panorama desalentador

"Un milagro": horas desesperantes por la salud de Thiago Medina
24 de Septiembre de 2025 | 08:20

A dos semanas del accidente en moto que sufrió Thiago Medina, su estado de salud continúa siendo delicado. El joven de 22 años permanece internado y su familia mantiene la expectativa por su evolución.

Ahora, su hermana Camila Deniz compartió en su cuenta de Instagram un pedido público para cadena de oración: "Querida familia, amigos y comunidad: Hoy necesitamos de cada uno de ustedes", y pidió explícitamente sumarse a esa convocatoria de fe.

Asimismo, sobre el estado de salud de Thiago, Camila fue tajante: "Mi hermano se encuentra en un momento muy delicado de salud". En el mismo mensaje detalló la gravedad de la situación médica: "Los médicos nos informaron que sus pulmones no están saturando bien y tuvieron que colocarlo boca abajo".

En este contexto, la publicación continuó con un llamado esperanzador: "Estamos esperando un milagro", expresó Camila, que además apeló a la fuerza colectiva: "Creemos en la fuerza de la fé y en la unión de muchas oraciones. Les pedimos que se unan a nosotras. Que eleven una plegaria por su vida, por su recuperación y por la fortaleza de todos los que lo amamos".

"Confiamos en que la fé mueve montañas y que juntos podemos acompañarlo con luz, esperanza y amor", agregó en la historia, y cerró el mensaje con un agradecimiento: "Gracias de corazón por cada palabra, cada pensamiento y cada oración que le dediquen en este momento", cerró la hermana de Thiago Medina. 

 

