Profunda consternación por el fallecimiento del médico platense Pablo Castelluccio
Escuchar esta nota
El fallecimiento del médico de La Plata, Pablo Castelluccio, causó profunda consternación en distintos ámbitos de la comunidad médica y de la salud.
"Pablo fue un profesional distinguido, apasionado y comprometido con la especialidad. Realizó su residencia y jefatura de residencia en Terapia Intensiva en el Hospital San Martín de La Plata y obtuvo la especialización en la SATI. Se desempeñaba actualmente como Jefe de la Terapia Intensiva del Hospital Italiano de La Plata, médico recuperador de pacientes trasplantados renales en el Hospital San Martín de La Plata, y médico coordinador en la Terapia Intensiva del Hospital El Cruce de Florencio Varela en donde también se desempeñó como instructor de residentes", indicaron desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI).
Asimismo, su vocación por la docencia lo llevó a desempeñarse actualmente como colaborador docente en la cátedra de Terapia Intensiva de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la misma institución donde durante varios años ejerció como docente en la cátedra de Farmacología.
"La comunidad de intensivistas que tuvimos el privilegio de conocerlo nos encontramos profundamente consternados por esta triste noticia. Se ha ido tempranamente alguien con un extenso recorrido profesional, reconocido no solo por su excelencia y compromiso, sino también por ser un gran amigo y compañero, como lo destacan quienes compartieron su camino", recordaron desde el SATI.
El Hospital Italiano de La Plata, en tanto, lo despidió: "Nuestro Hospital se encuentra conmovido por la repentina partida del Dr. Pablo Gabriel Castelluccio. Reconocido Médico Intensivista, Jefe de la Terapia Intensiva de nuestra Institución, líder de un equipo de excelencia para la atención de la alta complejidad. Lamentamos la pérdida de un profesional tan comprometido con la comunidad y con el modelo de atención del Italiano. Lo recordaremos siempre por su bondad, su capacidad, y el permanente e inclaudicable interés por atender a cada uno de los pacientes y sus familias en los momentos más difíciles. Rogamos una oración en su memoria".
Desde el Sindicato del personal del Hospital El Cruce de Florencio Varela también dejaron un mensaje cargado de emotividad: "Con profundo dolor despedimos a nuestro compañero Dr. Pablo Castelluccio, médico intensivista, quien estuvo desde los comienzos de la apertura del Hospital El Cruce y dejó una fuerte impronta docente en la formación de profesionales de la salud.
Su compromiso con la vida, su vocación de servicio, su rol formador y su compañerismo marcaron la historia de nuestro hospital y de todos los que tuvimos el privilegio de compartir con él.
La huella que dejó permanecerá viva por siempre en nuestros corazones".
