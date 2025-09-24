Jineteada, música en vivo y asados, en la fiesta más esperada de Bavio

el 12 de octubre habrá fiesta en la localidad de bavio / el dia

Bartolomé Bavio se prepara para una de las celebraciones más esperadas del año: el 76° aniversario de la Agrupación Tradicionalista y Campo de Pato “La Carreta”, que se llevará adelante el domingo 12 de octubre con entrada gratuita. La jornada tendrá como atractivo principal la gran jineteada aniversario, una cita tradicional que reúne a la comunidad y atrae visitantes de toda la región.

El programa de actividades comenzará a las 8 con el izamiento del Pabellón Nacional, para dar paso luego a la pialada puerta afuera, con equipos de cuatro participantes y tres terneros cada uno, con importantes premios en juego.

Entre las pruebas destacadas habrá mansedumbre con potros de la tropilla Ortiz, rueda de grupa con tropilleros invitados, una prueba de rienda infantil y la siempre atractiva prueba de rienda manso libre, abierta a caballos, motos y cuatriciclos.

La grilla contará además con montas especiales: Federico Sacco, de 25 de Mayo, montará a El Heredero de Jorge Maidana, mientras que Braian Gómez, de General Madariaga, se subirá a El Pirata, también de la caballada local. Como broche de oro, habrá una rueda en crina con quince jinetes invitados.

La jineteada tendrá la participación de reconocidos montadores y tropilleros de la región, entre ellos Gonzalo Cervo, Matías Prieto, Francisco Olguín, Nacho Casas, “Pupi” Juárez, Ruso Piczak, Agustín Andaluce, Cristian Ferraras, Facundo Barrios, Federico Sacco y Poroto Ostheguy, junto a un extenso listado de tropilleros como Juan Cruz Suárez, Luis Arregui, “Pinocho” Llanos, Matías Avellaneda, Jorge Maidana, Damián Irungaray, “Chulo” Agüero, Benjamín Lagarde, entre otros.

Además, este año habrá una propuesta inédita: la preparación de una vaquillona a la reja, acompañada de la venta de carne y chorizos durante toda la jornada.

El cierre será a puro ritmo y baile popular con la presentación de La F de Etchemendy, garantizando que la celebración se extienda hasta entrada la noche.

De esta manera, “Bartolomé Bavio vuelve a vestirse de fiesta y tradición, reafirmando con orgullo su identidad gaucha y consolidando a La Carreta como un símbolo cultural y social de toda la región”, se indicó desde la organización.