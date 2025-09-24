Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Presentan en La Plata un proyecto de ordenanza para 2026 de cara a los 50 años de "La noche de los lápices"

Presentan en La Plata un proyecto de ordenanza para 2026 de cara a los 50 años de "La noche de los lápices"
24 de Septiembre de 2025 | 07:20

Escuchar esta nota


Mediante un proyecto de ordenanza elevado al Concejo Deliberante platense por parte del edil radical Diego Rovella, presidente del bloque UCR+PRO, durante el año 2026 "toda documentación oficial expedida por reparticiones municipales deber 'incluir en el margen superior derecho la leyenda "A 50 años de La Noche de los Lápices, recordamos a los y las estudiantes secuestrados y desaparecidos por luchar por sus derechos".

El mencionado proyecto, que lleva la firma, además, de los concejales Manuela Forneris y Gustavo Staffolani, hace mención al trágico hecho ocurrido el 16 de septiembre de 1976 en la capital bonaerense durante la última dictadura militar donde estudiantes secundarios fueron detenidos en forma masiva solo por intentar defender pacíficamente sus derechos, y posteriormente muchos de ellos fueron secuestrados, torturados y desaparecidos.

Rápidamente, y ante el  contundente repudio de los platenses en particular, los argentinos en general y gran parte del mundo, el suceso, que forma parte de la historia del Nunca Más, se convirtió en un "claro símbolo de la represión y la lucha por los derechos humanos".

Rovella, que este año culmina su mandato en el Concejo Deliberante, remarcó su intención -con este proyecto de ordenanza- de "apelar a la memoria colectiva recordando a víctimas de la dictadura militar", y en este caso, "haciéndolo puntualmente a través de estos jóvenes que lucharon por sus ideales democráticos y republicanos en busca de justicia, apoyándose en los derechos humanos".

El caso en cuestión, tal cual lo menciona Rovella en los fundamentos del proyecto,  "tuvo como objetivo intimidar a la juventud y a la sociedad en general mostrando cómo será la represión ante cualquier protesta".

Y añade: "Los jóvenes tenían entre 14 y 18 años (al momento de la tragedia) lo que muestra la brutalidad y la extensión de la represión, que no hizo ninguna distinción entre activistas políticos y estudiantes que simplemente demandaban derechos".

"Los jóvenes secuestrados, cuyos nombres son recordados hasta el día de hoy, fueron detenidos en su mayoría en sus casas y lugares cercanos a sus escuelas. De los 10 estudiantes secuestrados, varios fueron liberados después de pasar por centros de tortura y abuso, aunque algunos permanecen desaparecidos", afirmó Rovella.

Asimismo, recordó que "el secuestro de los estudiantes formó parte de una política general de represión, que incluyó persecución y desaparición de miles de ciudadanos, y que, con el tiempo, dejó una herida profunda en la sociedad argentina, convirtiéndose el hecho en un recordatorio de importancia de la democracia y respeto por los derechos humanos, y es parte fundamental de la reciente historia argentina".

