Pasó el susto por el incendio, volvió la luz y retoman las clases en Económicas en La Plata

La Ciudad

Pasó el susto por el incendio, volvió la luz y retoman las clases en Económicas en La Plata

Pasó el susto por el incendio, volvió la luz y retoman las clases en Económicas en La Plata
24 de Septiembre de 2025 | 08:55

Escuchar esta nota

Luego de la intensa jornada del martes a partir de un incendio de un tablero eléctrico que dejó sin luz a todo el edificio, la Facultad de Ciencia Económicas de la UNLP pudo retomar este miércoles sus actividades académicas y administrativas, se informó. 

Ayer, a raíz de la falta de suministro eléctrico en el edificio de 6 entre 47 y 48, a causa de un incendio de un artefacto clave para la distribución de energía eléctrica, ocurrido entre la noche del lunes y la madrugada, las autoridades de la unidad académica tuvieron que ordenar la suspensión de todas las actividades que se desarrollan en el lugar. 

En el transcurso de la jornada tuvo que intervenir una cuadrilla de la empresa Edelap con el objetivo de normalizar el servicio cuanto antes. Según se supo desde la comunidad académica, se realizó un arduo trabajo puesto que la pieza eléctrica quedó completamente deteriorada producto de las llamas. 

En ese sentido las tareas de los especialistas demandaron buena parte del martes. Sin energía eléctrica, las cátedras debieron suspender las jornadas de clases presenciales. En efecto, en algunas materias se volcaron a preservar la continuidad pedagógica mediante la vía de la virtualidad. 

En medio de la preocupación de estudiantes, docentes, nodocentes, directivos y de todo el personal de la Facultad, en horas de la tarde los ánimos cambiaron, ya que comenzó a circular la versión de que los trabajos para devolver el suministro eléctrico estaban avanzados. 

Al respecto, a primera hora del miércoles este medio pudo corroborar que efectivamente estudiantes, docentes y demás trabajadores de Económicas pudieron volver a sus actividades. 

A su vez, desde la conducción estudiantil a cargo de Franja Morada se informó a los estudiantes que hoy se concretaba el regreso a las aulas a excepción de aquellas materias en las que ya se había programado la jornada pedagógica a través de medios digitales. 

Mientras tanto continúa la investigación para determinar si el hecho fue intencional tal como lo indicaron autoridades de la Facultad. Para conocer la verdad será fundamental la revisión de las cámaras de seguridad internas y externas, que al parecer permitirían reunir material suficiente para establecer que se trató de un ataque y no de un hecho accidental. 

