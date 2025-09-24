Descubren un dinosaurio que tenía grandes garras

De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata
Científicos descubrieron un nuevo dinosaurio en Argentina con poderosas garras, que se alimentaba de huesos de cocodrilos antiguos.
Ese dinosaurio posiblemente medía 7 metros de largo y pertenecía a un misterioso grupo de dinosaurios llamados megaraptoranos. Estos merodeaban por lo que ahora es América del Sur, Australia y partes de Asia, dividiéndose en diferentes especies a lo largo de millones de años.
Los megaraptoranos eran conocidos por sus cráneos alargados y “garras enormes y muy poderosas”, afirmó Lucio Ibiricu del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología, quien formó parte del equipo de descubrimiento.
Sin embargo, aún no está claro cómo cazaban estas criaturas y dónde se sitúan en la línea evolutiva, principalmente porque los fósiles recuperados hasta ahora estaban incompletos.
En un nuevo estudio, los investigadores dijeron que desenterraron parte de un cráneo, así como huesos de brazos, piernas y cola en la formación rocosa Lago Colhué Huapi en la Patagonia. Notaron características únicas en los huesos que les hicieron darse cuenta de que podría tratarse de una nueva especie.
Este último miembro del clan megaraptorano, llamado Joaquinraptor casali, llena un vacío importante al proporcionar uno de los esqueletos más completos hasta ahora, expresó Federico Agnolin del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, quien no participó en la investigación, que fue publicada el martes en Nature Communications.
La criatura probablemente vivió entre hace 66 y 70 millones de años, cerca de la época en que los dinosaurios se extinguieron, y tenía al menos 19 años cuando murió, aunque los científicos no saben qué lo mató.
