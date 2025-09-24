Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

La peor noticia: confirman que los cadáveres hallados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Fueron identificados por los familiares de Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Aseguran que los cuerpos estaban descuartizados. Conmoción

La peor noticia: confirman que los cadáveres hallados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Conmoción: hallaron los cadáveres de las chicas desaparecidas

24 de Septiembre de 2025 | 11:09

Escuchar esta nota

La Policía bonaerense halló este miércoles tres cuerpos en los allanamientos y rastrillajes que se realizaron en una vivienda de Florencio Varela, y más tarde se confirmó que se trata de los cadáveres de las jóvenes Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), que estaban desaparecidas desde el viernes.  En el caso ya hay cuatro detenidos y los pesquisas detallaron que “los cuerpos estaban descuartizados”.

Si bien desde el lugar los efectivos que están abocados al operativo aseguraban que el resultado "es positivo”, finalmente más tarde hubo confirmación oficial luego de que sus familiares lograran identificar los cuerpos en la DDI de La Matanza, tras una serie de imágenes que les mostraron los investigadores.

Según detallaron fuentes calificadas, los tres cuerpos fueron encontrados enterrados y desmembrados en un pozo en el patio de una casa ubicada en Jáchal y Chañar, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las víctimas. En un primer momento se informó que uno de los cadáveres se encontraba dentro de la camioneta, pero dicha versión ya fue descartada.

Encontraron tres cuerpos en Florencio Varela: ¿son los de las chicas desaparecidas?

El martes por la noche comenzaron los procedimientos en los que se logró constatar la presencia de manchas hemáticas y la detención de al menos cuatro personas. Fuentes del caso explicaron que los operativos en la zona comenzaron tras detectar la última conexión que localizó la antena celular de una de las chicas.

De este modo, se llevó a cabo un allanamiento de urgencia en una vivienda, la cual el viernes por la noche había sido alquilada por una banda perteneciente al barrio 1-11-14 y que habían organizado una "fiesta narco".

Allí dentro encontraron a un hombre y una mujer que "limpiaban con lavandina restos de sangre que había por todos lados". Luego, tras las primeras averiguaciones se logró dar con un hotel de la zona, motivo por el cual se realizó otra pesquisa donde se dio con otro hombre y otra mujer,  ambos detenidos. Esta última es dueña de la casa previamente allanada y quien contrató a dos jóvenes para limpiar.

Conmoción: hallaron los cadáveres de las chicas desaparecidas

