Durante la mañana de este miércoles, la policía bonaerense confirmó que encontraron tres cuerpos en un barrio ubicado en la localidad de Florencio Varela. Se cree que serían los restos de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, que fueron vistas por última vez el viernes 19 pasado y eran intensamente buscadas.

Desde el lugar, efectivos que están abocados al operativo aseguraron que el resultado es “positivo” y se estima que en minutos habrá confirmación oficial sobre su identidad. El martes por la noche comenzaron los procedimientos en los que se logró constatar la presencia de manchas hemáticas y la detención de al menos cuatro personas. Hoy bien temprano habían hallado dos cadáveres y pasadas las 9 anunciaron el tercero.

En tanto, durante la jornada de ayer, la camioneta blanca, a la que habrían subido las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza la semana anterior, mientras continúa la búsqueda y los teléfonos celulares de las involucradas están apagados, según revelaron sus familiares.

Ante la aparición del vehículo, en la localidad bonaerense de Florencio Varela, el fiscal Gastón Duplaá citó a los familiares de las adolescentes Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en el marco de la causa, por ahora caratulada como 'averiguación de paradero'.

Así lo confirmó una familiar de las jóvenes: “Por lo que nos dijeron parece que encontraron una camioneta blanca, por eso Paula -madre de unas las chicas- se fue a la DDI. Es lo último que sabemos", dijo Daiana en declaraciones a un canal de noticias.