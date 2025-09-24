Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Advierten que en diagonal 73 "vuelan" pedazos de árboles: "Puede ocurrir una tragedia" 

24 de Septiembre de 2025 | 12:05

Los vecinos de las inmediaciones de Plaza Rocha alertaron por el deterioro de los árboles que se encuentran en las inmediaciones de diagonal 73. Preocupados por esta situación señalaron que "de no tomarse medidas urgentes podríamos lamentar una desgracia". 

"Es habitual caminar por la diagonal y encontrarte con ramas desprendidas. Muchas son enormes y pueden causar daños. Pero lo más grave sería que golpeen a una persona. Ahí sí lamentaríamos una tragedia", afirmaron. 

Según describieron, este panorama forestal del tramo entre las plazas Rocha y Mateu data de hace tiempo. "Fuimos a la Municipalidad, nos recibieron y dijeron que iban a hacer el mantenimiento. Pero pasó el tiempo y todavía no tomaron cartas en el asunto", aseguraron. 

Los vecinos solicitaron "que vengan a realizar tareas de control y mantenimiento de los árboles antes de que el desprendimiento de una rama dé lugar a una situación de gravedad". 

