Estafas con “inversiones” en YPF: alerta en La Plata por fraudes digitales

Las denuncias por estafas financieras digitales siguen creciendo en La Plata y cada nuevo relato confirma la magnitud de un fenómeno que ya vació los bolsillos de profesionales, comerciantes y vecinos de la región. Días atrás se conocieron los testimonios de un abogado y de un docente que aseguraron haber sido arrastrados a maniobras piramidales que utilizaron como fachada supuestas plataformas de inversión en criptomonedas. Ahora se sumó la historia de una mujer de 44 años domiciliada en la zona de Parque Castelli, que denunció haber perdido más de 15 millones de pesos en un complejo ardid que comenzó con una falsa publicidad de YPF.

Según consta en la denuncia judicial, a la que EL DIA tuvo acceso, todo se inició el 14 de julio cuando vio en internet una propaganda que ofrecía invertir en YPF con “ganancias extraordinarias”. Al ingresar sus datos en un formulario, fue contactada por WhatsApp desde un número con característica de CABA. La persona, que se presentó como asesor de la supuesta aplicación, le indicó que debía abonar $250.000 en una cuenta bancaria para habilitar la inversión.

Desde ese primer paso, el engaño comenzó a desplegarse con precisión. Le asignaron un usuario y contraseña para ingresar a una página web -que era “cab.monexholdingltd.com”- y que simulaba movimientos financieros en dólares. Al ver allí los supuestos resultados de la inversión, la mujer confió y realizó nuevas transferencias: primero 400 dólares que compró a través de Mercado Pago, luego otros 300 y 100 dólares que fueron enviados a una cuenta distinta.

DE LA ILUSIÓN A LA DESAZÓN

Con cada operación, la plataforma le mostraba en pantalla cifras cada vez más tentadoras. En poco tiempo, su saldo virtual superaba los 20.000 dólares. Sin embargo, cuando intentó retirarlos, le comunicaron que había cometido “un error” y que debía cubrir nuevas tasas o realizar más aportes para destrabar el dinero.

La situación se volvió desesperante. La denunciante relató que llegó a pedir préstamos en distintas entidades bancarias y hasta a su propia familia para cubrir las exigencias. Solo en agosto transfirió más de 8 millones de pesos en diferentes operaciones a través de billeteras virtuales como “Ripio” y “Fiwind”, donde el dinero era convertido en criptomonedas.

La mujer detalló este mes transfirió más de tres millones de pesos y, días después, otros tres millones más, convencida de que lograría recuperar el capital. La pantalla de la plataforma le mostraba entonces un saldo superior a los 29.000 dólares, pero nuevamente le impusieron condiciones imposibles: debía enviar un porcentaje extra para liberar los fondos

El engaño llegó a un nuevo nivel cuando, el pasado 4 de septiembre, recibió mensajes desde un número con característica del Reino Unido. Lo cierto es que la damnificada aseguró en su denuncia que no puede acceder a los más de 29.000 dólares que supuestamente figuran en su cuenta y que, por el contrario, quedó sumida en una deuda millonaria.

El caso quedó caratulado como “Estafa” y se tramita en la UFI N°2 de La Plata. Según pudo saber este diario, la investigación se encuentra en etapa inicial. Lo cierto es que no se trata de un caso aislado. En los últimos meses circularon en redes sociales supuestas publicaciones que, con la estética de medios nacionales, invitaban a invertir en acciones de YPF bajo la promesa de ganancias rápidas, tal como le ocurrió a la mujer. Se trata de una maniobra de phishing ya desmentida oficialmente.