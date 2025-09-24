$3.000.000: el Súper Cartonazo ahora lleva la alegría a Ringuelet

De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata
El ganador contó que usará el dinero para hacer arreglos en el hogar. Mañana, el nuevo cupón para un juego renovado
El Súper Cartonazo, que esta semana repartía $3.000.000 tuvo un ganador: Mauro Daniel Baeza. El lector y vecino de Ringuelet reunió los quince números de la suerte en la última jornada de la ronda y ya se acercó a las oficinas de EL DIA con su respectivo cupón.
Mauro es un platense en proceso de adopción. Llegó a la Ciudad hace seis meses desde Mar del Plata impulsado por una incipiente relación amorosa: “Me trajo el amor”, contó entre risas a este diario. Así, Mauro no cumple con los requisitos de la premisa “afortunado en el juego, desafortunado en el amor”. Todo contraste y alegría.
Con su pareja -platense de pura cepa- eligieron a Ringuelet para vivir. En la nueva rutina de adaptación, desarrolló el hábito de leer el diario EL DIA y jugar al Súper Cartonazo. “Veníamos jugando y se nos dio”, expresó.
Mientras encara a sus 49 años una nueva vida en La Plata, aseguró que aprovechará el premio “para comer un buen asado” y para “realizar algunos arreglos en la casa”.
Para ganar al Cartonazo se necesita sumar los 15 aciertos.
Todos los jueves se entregan los cartones y desde el viernes se publican los números que los lectores tienen que cotejar con sus tarjetas.
Los números que se publican van del 00 al 89, sin repeticiones, distribuidos en tres líneas horizontales de cinco números cada una. Además de publicarse en la edición impresa de EL DIA se pueden consultar en eldia.com y se difunden el mismo día de su publicación por la radio La 99.1 de La Plata. Si hay más de un ganador, el pozo se divide en partes iguales.
El ganador del Súper Cartonazo, si se presenta con el cartón con los quince aciertos y cinco cupones distintos que se publican los domingos en el diario EL DIA, además del premio semanal, podrá elegir entre un auto cero kilómetro u optar por $20.000.000.
En caso de haber más de un ganador y que todos presenten el cartón con los quince aciertos más los cinco cupones que se entrega cada domingo, el premio será de $20.000.000 y se repartirá en partes iguales entre los ganadores de esa semana. El auto es un Renault modelo Kwid Zen 1.0 L. Incluye gastos de patentamiento pero no el flete, ni seguros ni impuestos.
Los cupones que se publican los domingos en EL DIA están numerados, no se tienen que llevar a ninguna parte. Hay que guardarlos (hasta tener 5) para presentarlos en caso de ganar el premio con los quince aciertos necesarios para el juego tradicional.
A tener en cuenta: la publicación de los cupones dominicales continúa en curso.
El Súper Cartonazo seguirá creciendo el próximo mes. Desde el 2 de octubre se implementará el premio de línea de $300.000 por semana a dividir entre todas las líneas ganadoras de la semana. Es decir, si hay más de un ganador, ese pozo se reparte en partes iguales. Se aclara que el premio de línea no es acumulable si queda vacante.
