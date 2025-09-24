Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Carmen Barbieri confesó detalles sexuales de Santiago Bal y reveló cómo fue "la primera vez"

Carmen Barbieri confesó detalles sexuales de Santiago Bal y reveló cómo fue "la primera vez"
24 de Septiembre de 2025 | 08:47

Ahora, Carmen Barbieri recordó su primera noche de pasión y los inconvenientes que padeció su esposo en el momento íntimo de la pareja. 

Así, Barbieri contó todo de su vida sexual con Santiago Bal, con quien se convirtió en madre de Federico.

En primer reconoció que siempre fue una mujer muy fogosa, y expuso cómo fue su primera vez con el artista, a quien debió “apurar” para consumar.

“Cuando era pendeja me gustaba la previa. Pero, Santiago era muy "previero", demasiado. Muy larga, se estaba haciendo la hora y le dije que me estaba por tomar un avión en un rato. Le tiré que si no íbamos a cog... me iba ya. Se puso nervioso, pero fue al baño, se puso la bata y cuando salió lo hicimos”, rememoró acerca de aquel "inolvidable" 24 de enero de 1986.

Asimismo, Barbieri aclaró que Bal no necesitó ninguna pastilla para ir a la cama, ya que tenía 50 años.

Allí, Carmen dejó la vergüenza de lado y explicó que no pudieron tener sexo anal por los problemas que enfrentó su entonces marido con el cáncer: fue operado en 18 oportunidades.

Finalmente, la ex esposa de Santiago Bal reveló: “Recuperó un 80% de erección, que es mucho . La previa era linda con él. Después de haber tenido tantos problemas tocaron muchos filamentos y estuvo mucho tiempo sin tener una erección casi plena”, concluyó en su relato. 

