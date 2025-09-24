Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |ESTA VEZ DECIDIERON NO INVITAR A JEFES POLICIALES NI A OTRAS AUTORIDADES

En Tolosa, los vecinos volverán a reunirse ante la escalada delictiva

El encuentro está previsto para el sábado, a las 17, en la biblioteca de 1 entre 528 y 529. Decidirán los pasos a seguir ante esta situación

En Tolosa, los vecinos volverán a reunirse ante la escalada delictiva

El ladrón abatido en la última semana tras atacar una farmacia / EL DIA

24 de Septiembre de 2025 | 03:39
Edición impresa

La inseguridad lleva años echando raíces en Tolosa y sigue expandiéndose de manera preocupante. Los vecinos sienten cómo crece el miedo día a día, mientras las medidas concretas por parte de jefes policiales y funcionarios siguen “siendo escasas ante sus reclamos”, según denunciaron ante EL DIA.

Es que claro, en múltiples ocasiones, los residentes han manifestado su preocupación directamente a las autoridades, pero la problemática persiste y no parece haber señales de que pueda revertirse a corto plazo.

“NOS CANSAMOS DE PROMESAS”

El referente de la Asamblea Vecinal de Tolosa por la inseguridad, Eduardo Hache, informó a EL DIA ayer que “este sábado, a las 5 de la tarde, en la Biblioteca Mariano Moreno, de 1 entre 528 y 529, vamos a juntarnos los vecinos para resolver cómo encaramos lo que viene frente a los robos, que se incrementaron mucho en las dos últimas semanas”.

Reveló que, a diferencia de lo que sucedió en otras reuniones, en esta oportunidad no se invitará a funcionarios policiales ni a otros de Provincia y de la Municipalidad vinculados a la seguridad.

“Nos cansamos de promesas, ya sabemos lo que nos puedan llegar a decir, ya lo escuchamos varias veces. La delincuencia avanza y no espera a que se cumplan las promesas. Por eso, ahora decidimos que seamos los habitantes de Tolosa quienes charlemos para buscar unificar criterios sobre cómo hacer oír nuestro descontento”, subrayó.

“VENIMOS DE SEMANAS TERRIBLES”

Enseguida, Hache resaltó que en diversos sectores de Tolosa el accionar delictivo está golpeando fuerte.

“Venimos de semanas terribles con los robos, principalmente en las dos últimas, donde hubo una seguidilla que profundizaron el temor entre los vecinos”, reflejó.

En este marco fue que mencionó que, horas antes de la charla con este diario, una mujer de esa localidad de la zona norte platense sufrió un escruche en su casa.

“Esta señora se ausentó media hora de su vivienda de 120 entre 526 y 527 para ir a hacer unos mandados a la mañana y, en ese lapso, ladrones entraron a ese domicilio y lo desvalijaron”, ventiló.

Todavía se comenta, además, el asalto a una farmacia de 7 entre 528 y 529 que la semana pasada terminó costándole la vida al delincuente que lo protagonizó, tras tirotearse a las pocas cuadras con la Policía. El caso alcanzó, inclusive, repercusión mediática a nivel nacional.

Seguidamente, como también lo publicó EL DIA, también generó conmoción un asalto a mano armada ocurrido en la dietética de 116 entre 530 y 531. Fue en momentos en que estaban su joven dueña y su padre e irrumpieron dos ladrones que llegaron en moto.

El delincuente que iba en el asiento de acompañante entró al local, le apuntó a las víctimas con un arma de fuego, las obligó a tirarse al piso y con su cómplice robaron mochilas con billeteras, celulares, documentación, llaves y una riñonera.

En las horas previas a la llegada de la Primavera, otro negocio de Tolosa, dedicado a la venta de celulares e insumos de electrónica, ubicado en 7 y 525, fue otro de los damnificados por esta ola delictiva que acecha a Tolosa. Allí encañonaron al comerciante y a clientas. Anteriormente, hubo un robo en un kiosco de 520 y 3 bis, así como a un chofer de DiDi moto, entre otros casos.

“PEDIMOS PREVENCIÓN”

En otro tramo del diálogo con este matutino, Hache puso el acento en que “necesitamos prevención de robos, para lo cual mil veces solicitamos patrulleros, presencia de efectivos en las calles, más cámaras de seguridad y fundamentalmente que se hagan operativos policiales de identificación de autos, motos y personas en diferentes lugares de Tolosa”.

“¿Cómo puede ser que Tolosa, siendo tan amplia, tenga un solo patrullero, como nos dijeron, y que sea utilizado para diligencias que nada tienen que ver con el recorrido de calles?”, preguntó indignado.

Por último, alertado con toda la situación, Hache citó: “en Tolosa tenemos entraderas, escruches, asaltos callejeros, motochorros, patachorros, y fuimos los primeros en la Provincia en tener ‘cabachorros’, hace 8 años en 115 bis entre 530 y 531”.

