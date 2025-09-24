Reclamo de intendentes de la Quinta sección

Los intendentes de Fuerza Patria que gobiernan distritos de la Quinta sección electoral provincial, reclamaron este martes “el deterioro de la situación económica, social y productiva” de su región y le pidieron al presidente, Javier Milei, que “recapacite” en su rumbo económico.

Según expresaron en un comunicado, el interior bonaerense está padeciendo la paralización de obras públicas, la caída de salarios y la falta de incentivos para la generación de nuevos puestos de trabajo. También se perciben como un problema la pérdida del poder adquisitivo de jubilados y el vaciamiento del sistema de salud. “No podemos dejar de alertar sobre la paralización de la obra pública responsabilidad del Gobierno nacional y la caída de los salarios y la falta de incentivo para la generación de nuevos puestos de trabajo”, indicó el texto.

Asimismo, los jefes comunales mencionaron “la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados a raíz de los salvajes recortes; el vaciamiento del sistema de salud, afectando la calidad de miles de personas; y el abandono total de las funciones del Estado Nacional en termino generales”.