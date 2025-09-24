¿Y la Primavera? Miércoles muy fresco en toda La Plata, cómo sigue el tiempo

La primavera en La Plata y alrededores sigue con buenas condiciones, pero se mantiene con el descenso de las temperaturas durante todas las mañanas de esta semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un miércoles con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche.

En tanto, a las 7 AM, la temperatura actual era de 4.5° C y la Sensación Térmica de 1.5°C. Para la tarde, se estima una máxima que alcanzará los 17º.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

El jueves se mantendría el buen tiempo. La jornada se anticipa con cielo algo nublado y marcas térmicas de entre 7 y 19 grados.

Para el viernes, cerrando la semana, también se espera buen clima, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche, y temperaturas de entre 8 y 23 grados.