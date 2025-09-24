Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas, granos y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

La Ciudad |Agua, luz, gas y movilidad

Servicios y crisis: platenses que no toman micros y cuidan la garrafa

Un documento exhibe que el gasto promedio supera los $170 mil. En la Ciudad, las casas donde habita el dilema: qué servicio usar

Servicios y crisis: platenses que no toman micros y cuidan la garrafa

“Tengo los subsidios porque soy empleado de comercio pero los aumentos siguen subiendo y el salario se achica cada vez más. Tengo gastos viviendo sólo. No me imagino si fuéramos más”. Fernando - Altos de San Lorenzo

24 de Septiembre de 2025 | 04:55
Edición impresa

A pesar de que las temperaturas son más altas y que el invierno dijo basta -lo que provocó una merma en el uso de la calefacción eléctrica y a gas en los hogares-, las tarifas de los servicios públicos continúa siendo un dolor de cabeza para los platenses.

Agua, luz, gas y transporte público, entre otras, son prestaciones que se pagan cada mes. Para solventarlas, algunos dejaron de gastar en el boleto del colectivo y otros optaron por las garrafas. También están quienes observan con más atención el consumo eléctrico y los que ni siquiera lavan el auto para ahorrar en agua.

Según el Instituto Interdiscipliario de Economía Política (IEPP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en conjunto con el Conicet, un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sin subsidios, destinó $173.625 en septiembre a los gastos de servicios públicos y transporte. La cifra, un 7,7 por ciento menos que en agosto, resulta un 26 por ciento superior en valores interanuales.

En lo que refiere a agua, luz y gas, estos servicios sufrieron diferentes aumentos en la Ciudad a lo largo del año. Asimismo, ocurren en un marco donde el Gobierno Nacional evalúa el Presupuesto 2026 cuya intención promete, entre otras, profundizar los recortes a los subsidios de energía.

Otro dato podría hablar de un delito y también de deterioro de las condiciones de vida: este diario publicó la semana pasada que en diferentes puntos de la Región se detectaron medidores de gas adulterados y conexiones clandestinas a la red de gas natural. Un panorama hasta acá sin antecedentes a la vista.

En cuanto al transporte, aumentó el boleto desde comienzo de año de manera concatenada. En octubre será la octava suba y siempre fue 2 por ciento más que la inflación mensual diagnosticada por el Indec.

LE PUEDE INTERESAR

En agosto se escrituró menos que en julio, pero 23% más que en el 2024

LE PUEDE INTERESAR

De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata

sostener el servicio

“De gas gasto entre $6.000 y $7.000. De luz mucho más: $20.000. Y de agua, más o menos $6.000 y eso que no tengo cloacas. Todo esto viviendo sólo. No me imagino si fuéramos más en mi casa”, contó Fernando, vecino de Altos de San Lorenzo, en un relevamiento que hizo ayer este diario. “Tengo los subsidios porque soy empleado de comercio pero los aumentos siguen subiendo y el salario se achica cada vez más”, continuó. ¿Transporte? “Ando a pata, para ahorrar”, concluyó.

Según el informe del IIEP, la canasta de servicios públicos del AMBA, desde diciembre 2023 a septiembre 2025, acumula una suba del 526 por ciento. Asimismo, en lo que va del año, registra un aumento del 24 por ciento en contraste a la inflación acumulada que fue del 21 por ciento.

Eliana, vecina del casco urbano, manifestó a este diario que más de la mitad de su sueldo se escurre en gastos fijos: alquiler, expensas y servicios públicos.

“Agua, $11.000; gas, $40.000, y luz $20.000. Eso sí, transporte no gasto porque voy caminando a todos lados. Micros tomaba hasta el año pasado pero con los aumentos del boleto me es muy difícil pagarlo”, describió Eliana.

El documento de la IIEP desglosó los aumentos en términos interanuales: el transporte lidera con un 33, el agua y el gas un 23 y la energía eléctrica, un 18 por ciento. Asimismo, también detalló que la canasta de servicios públicos representó un 11 por ciento del salario promedio registrado para el mes cuyo valor supera $1.564.013.

Silvia, residente de Lisandro Olmos, gasta en agua cerca de $50.000: “Es porque tenemos una cooperativa y tiene medidor. Entonces tenemos que cuidar mucho el agua. No podés tener una pileta ni lavar el auto”, dijo a EL DIA. “Luz gasto más de $35.000 y gas, tengo envasado y uso entre dos o tres garrafas por mes. Para bañarme, tengo el termo tanque eléctrico”. En julio y en un escenario donde el gas escaseaba en diferentes partes del país, el Gobierno Nacional liberó el precio de las garrafas: la de diez kilos, entre $15.000 y $20.000 con posibilidades de aumento según la demanda.

Santiago, del casco urbano, vive en la Ciudad pero es oriundo del interior de la Provincia y no sabe cuanto gasta: “Todos los meses pido un dinero diferente porque aumenta todo”, graficó.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

“Tengo los subsidios porque soy empleado de comercio pero los aumentos siguen subiendo y el salario se achica cada vez más. Tengo gastos viviendo sólo. No me imagino si fuéramos más”. Fernando - Altos de San Lorenzo

“Tenemos que cuidar mucho el agua. No podés tener una pileta ni lavar el auto. De luz gasto más de $35.000 y gas, tengo envasado y uso entre dos o tres garrafas por mes”. Silvia - Lisandro Olmos

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dólar oficial acentuó la tendencia bajista y terminó en $1.385: el Riesgo País queda cerca de los 1000 puntos

El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo

Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta

¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno

Los 10 vikingos más famosos: uno por uno, quiénes fueron y por qué son leyenda

VIDEO.- Tensión, alarma y clases suspendidas en la Facultad de Económicas por un incendio en plena noche

Filosa respuesta de Robertito Funes a Nancy Pazos: "¿Esta fulana quién se cree que es?"

El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina
+ Leidas

Ansiedad y misterio en la previa a Flamengo

Los hinchas preparan un gran recibimiento para el plantel en la previa

Lanús fue inteligente y avanzó en la Sudamericana

En Flamengo hablan de “obligación” por la Copa

La Academia sacó boleto a esta instancia tras 28 años

De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata

Faustino Oro: se encargó de hacer la movida perfecta

Trump, sin rodeos: “Milei tiene mi respaldo total”
Últimas noticias de La Ciudad

En agosto se escrituró menos que en julio, pero 23% más que en el 2024

De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata

$3.000.000: el Súper Cartonazo ahora lleva la alegría a Ringuelet

Jineteada, música en vivo y asados, en la fiesta más esperada de Bavio
Policiales
Estafas con “inversiones” en YPF: alerta en La Plata por fraudes digitales
En Tolosa, los vecinos volverán a reunirse ante la escalada delictiva
Ocho extranjeros detenidos por el robo en el domicilio de Pampita
La Corte Suprema ratificó la condena a Alperovich
Feroz asalto, gritos y un detenido en Punta Lara
Espectáculos
Madeleine McCann: el caso que estremeció al mundo regresa en una serie documental
Claudia Cardinale: la tunecina que inspiró a los grandes directores de los 60
Silvia Gómez: “Siento una necesidad de cantarle al presente”
“Barreda, el odontólogo femicida” llega a Flow
Alaia: nació la hija de Alexis McCallister y Ailén Cova
Deportes
Ansiedad y misterio en la previa a Flamengo
En Flamengo hablan de “obligación” por la Copa
Los hinchas preparan un gran recibimiento para el plantel en la previa
Mammini sigue en España y espera el alta médica
Victoria de la Reserva albiazul en Junín
Información General
Residuos electrónicos: logran un avance para reciclarlos
Descubren un dinosaurio que tenía grandes garras
Trasladaron a Tribunales el cuadro robado por los nazis
Piden un marco regulatorio para la IA
Murió Claudia Cardinale, ícono del cine italiano

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla