Ocho extranjeros detenidos por el robo en el domicilio de Pampita

Ocho personas fueron detenidas por su participación en el robo ocurrido en la casa de la modelo y conductora Carolina Pampita Ardohain, en el exclusivo barrio porteño de Barrio Parque. Se trata de seis hombres de nacionalidad chilena, un venezolano y un colombiano, quienes habían ingresado “legalmente” al país, según confirmaron las autoridades, y no registraban antecedentes en Argentina debido a que llevaban poco tiempo residiendo en el país.

El hecho se produjo durante la noche del viernes, cuando los ladrones ingresaron al domicilio por la parte posterior, violentando un blindex que da al patio trasero del hogar, lindante con las vías del tren. Cinco de los integrantes accedieron directamente a la vivienda y se apoderaron de pertenencias de la conductora, mientras que los demás colaboraban desde afuera. Entre los objetos sustraídos se encontraban carteras, relojes y anteojos, elementos que la víctima reconoció como propios.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Eduardo Rosende, titular de la Fiscalía N°48, junto con la División Investigaciones Comunales 14 y la Comisaría Comunal 3 de la Policía de la Ciudad. Para dar con los responsables, analizaron las imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas, y también recibieron colaboración de vecinos que aportaron sus registros. Las grabaciones permitieron identificar tres vehículos vinculados a la maniobra delictiva.

Siete de los delincuentes fueron localizados en un hotel de Balvanera, en la calle Callao al 40, donde se hospedaban tras cometer el robo. Al momento del ingreso de la policía, intentaron escapar, pero fueron rápidamente reducidos y puestos a disposición de la Justicia. En el lugar se secuestraron pertenencias de la víctima, así como herramientas utilizadas para forzar cerraduras, como ganzúas y palancas.

El octavo integrante de la banda fue detenido en el barrio de La Boca cuando circulaba al volante de un Fiat Cronos negro, uno de los vehículos utilizados para la maniobra. En el mismo operativo se confiscó una Volkswagen Suran, que había servido para trasladar la caja de seguridad sustraída del domicilio.

Según explicó el ministro de Seguridad de la Ciudad, H. Giménez, todos los implicados son adultos jóvenes y se encuentra recabando información sobre sus antecedentes en sus países de origen. “Estamos esperando información de la embajada para confirmar si tenían antecedentes en Chile. Todos ingresaron legalmente al país y no registran antecedentes aquí”.

El fiscal Rosende analiza la situación procesal de los detenidos y define los pasos a seguir en la investigación. La detención se concretó con autorización judicial, tras un seguimiento minucioso que combinó registros de cámaras de seguridad, tareas de inteligencia y el aporte de la comunidad.

Las fuerzas de seguridad destacaron la rapidez y coordinación en los procedimientos, que permitieron asegurar a todos los implicados sin que se produjeran incidentes durante la captura.