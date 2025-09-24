Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mercados, bolsas, granos y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Política y Economía |“hace un año que no hablo con el Presidente”

Macri ofrece ayuda pero en LLA dicen que “no tiene nada para aportar”

Macri ofrece ayuda pero en LLA dicen que “no tiene nada para aportar”
24 de Septiembre de 2025 | 04:29
Edición impresa

Los armadores de La Libertad Avanza (LLA) descartaron la posibilidad de concretar en el corto plazo una reunión con el expresidente Mauricio Macri para sumarlo al esquema libertario, al afirmar que el exmandatario “no tiene nada para aportar”.

A poco más de un mes para las elecciones nacionales del 26 de octubre, los vínculos entre La Libertad Avanza y el titular del PRO parecen no fluir. Horas después de que el exmandatario revelara por la mañana que hace más de un año que no mantiene vínculo con el presidente Javier Milei, un interlocutor violeta descartó la posibilidad de concretar, en el corto plazo, una reunión conjunta.

“Hace más de un año que ni hablamos ni lo veo, pero desde el PRO estamos siempre disposición para que este país encuentre el rumbo del crecimiento”, había planteado ante la prensa el fundador de Juntos por el Cambio (JxC), después de una reunión de su partido. Esos dichos fueron recibidos con indiferencia en el campamento libertario, donde consideran que el referente del partido amarillo “no tiene nada para aportar”.

“No lo escuché a Mauricio, pero no creo que tenga mucho para aportar”, sintetizó ante una voz con acceso al despacho presidencial. Según argumentan desde los equipos de campaña de LLA, la experiencia y capacidad de Macri no contrapesa el “75% de imagen negativa” que le adjudican a su figura, por lo que no ven viable la posibilidad de reeditar las reuniones en Olivos que incluían el menú de milanesas con ensalada.

La cuota de representación amarilla parece estar cubierta con la presencial del titular del PRO de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo; los diputados Diego Santilli y Alejandro Finochiario, y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

También entienden los reiterados pedidos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para sumar a su exmentor a las mesas de coordinación electoral como una estrategia para seducir al votante republicano porteño como un intento de la funcionaria para “abultar el resultado en la Ciudad (de Buenos Aires”, donde es candidata a senadora.

Pero la ministra no es la única voz de la administración liberataria que se pliega a la demanda de sumar a otro interlocutor de peso al frente que componen LLA y el PRO. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también se mostró en sintonía, al plantear que hay que seguir conversando con Macri y con el PRO para reforzar los apoyos y convencer a su electorado. Es clave que ese espacio acompañe nuestra propuesta en esta etapa”, según había dicho semanas atrás en una entrevista radial.

El vínculo que inició aceitado tras la apuesta en el balotaje de 2023 se torció a raíz de los constantes cuestionamientos del Macri contra el entorno del mandatario, específicamente direccionados contra el asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Sin embargo, a principios de agosto, en la previa al cierre de alianzas, Karina Milei y Mauricio Macri se reencontraron en la residencia presidencial para sellar el acuerdo electoral en la Ciudad camino a las elecciones nacionales.

Si bien la fluidez no se reestableció como pretendía el ex presidente, el propio Milei envió un guiño a a Macri la semana pasada al agradecerle la decisión de respaldar a LLA en el balotaje del 19 de diciembre de 2023. Fue durante el discurso que el mandatario brindó en la Bolsa de Comercio de Córdoba el pasado viernes.

 

