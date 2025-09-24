Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Política y Economía

El salvavidas de Washington, el lado "B" del guiño de Trump y las cuentas pendientes de Milei

El salvavidas de Washington, el lado "B" del guiño de Trump y las cuentas pendientes de Milei
24 de Septiembre de 2025 | 07:36

Escuchar esta nota

Cuando la crisis financiera de la última semana parecía arrastrar al Gobierno libertario a un punto de no retorno, la intervención de Scott Bessent —hombre clave en el círculo económico de Donald Trump— operó como un inesperado salvavidas para la Casa Rosada. Su irrupción en escena, combinada con el aval del propio presidente norteamericano, logró en pocas horas lo que parecía inalcanzable: contener la suba del dólar, recomponer el precio de los bonos y desplomar parte del riesgo país.

Hasta ayer, la Argentina enfrentaba un drenaje constante de reservas. El Banco Central había llegado a perder aproximadamente 1.100 millones de dólares cada tres días para mantener la cotización de la moneda estadounidense dentro de la banda oficial. La tensión era tal que el riesgo país superaba los 1.500 puntos, generando un clima financiero cercano al colapso.

Con declaraciones medidas pero contundentes, Bessent transmitió que Estados Unidos no permitiría que el gobierno de Milei colapsara. Ese respaldo externo coincidió con una reacción en los mercados: los bonos rebotaron y el riesgo país se moderó hasta situarse alrededor de los 964 puntos —una cifra todavía elevada, pero más alejada del abismo que se avizoraba días atrás.

La letra chica del rescate: adiós al swap con China

Pero detrás del aparente rescate, surge un “lado B” relevante: el paquete de condiciones que Washington estaría dispuesta a imponer. Una de las más resonantes es la cancelación del swap de monedas que la Argentina mantiene con China —un mecanismo de intercambio que fue renovado por última vez en 2024. 

Esa exigencia revela una tensión mayor: los Estados Unidos parecen querer reordenar la dependencia financiera de la Argentina, desplazando el apoyo chino por otros instrumentos —casi como quien pide un cambio de socios estratégicos en materia monetaria. 

La sugerencia de terminar con ese swap no solo golpea el vínculo con Pekín, sino que entraña un mensaje político: la ayuda estadounidense no sería incondicional. Estados Unidos busca redefinir el margen de maniobra argentino, quien deberá aceptar ciertas restricciones si quiere mantener el respaldo externo intacto.

LE PUEDE INTERESAR

Trump, sin rodeos: “Milei tiene mi respaldo total”

LE PUEDE INTERESAR

Tras el respaldo de Trump, compromiso de más fondos para Argentina por casi 8 mil millones de dólares

Trump, la ayuda y sus condiciones

Aunque la ejecución técnica del rescate recaiga en el Tesoro norteamericano, la orientación política es decidida por Trump, quien ve en el respaldo a Milei una jugada estratégica de influencia regional. La magnitud del préstamo que Washington finalmente otorgará aún es desconocida, al igual que las condiciones: más allá de la cancelación del swap, podrían venir restricciones en comercio exterior, tratados internacionales o reformas estructurales.

Las declaraciones posteriores del presidente norteamericano —incluida la insinuación de apoyo para una reelección de Milei en 2027— pueden entenderse más como guiños retóricos que como planes firmes. Pero el respaldo otorgado, incluso condicionado, tuvo efecto inmediato para calmar los mercados.

Lo cierto es que el episodio reafirma que el riesgo de colapso que enfrentaba el oficialismo era tan político como financiero. No es que los desequilibrios macro fueran inexistentes, sino que el modo de gobierno —con decisiones erráticas, cambios abruptos de funcionarios y aislamiento político— erosionó la confianza interna y externa.

Milei acertó poco en su trato con aliados y opositores. Rechazó interlocutores, menospreció figuras políticas con peso regional y protagonizó movimientos abruptos que alteraron sus posibilidades de gestión. Incluso Mauricio Macri, actor clave en su lanzamiento en 2023, reconoció que no mantiene contacto con el Presidente.

El estilo del Gobierno, con un círculo íntimo dividido entre Karina Milei y el asesor Santiago Caputo, sembró más incertidumbre que certezas. Esa inestabilidad se reflejó en declaraciones del entonces ministro Luis Caputo, cuya frívola afirmación “compra, campeón” fue rememorada por analistas como símbolo de una imprudencia comunicacional que exacerbó la presión sobre el dólar.

El mandato pendiente: presupuesto y previsibilidad

Una de las deudas estructurales más graves: la Argentina no tiene un presupuesto aprobado hace dos años. Para recuperar legitimidad, el Gobierno debería negociar con la oposición moderada y demostrar responsabilidad fiscal.

En ese marco, cobra relevancia la reciente idea de suspender temporalmente las retenciones al sector agropecuario. Si bien genera adhesión en el campo, su carácter limitado —hasta las elecciones del 26 de octubre— plantea interrogantes: ¿es una medida genuina o un gesto coyuntural para conseguir dólares rápidos? Los productores necesitan previsibilidad; el oficialismo, liquidez urgente.

En es marco, la crisis dejó en claro que ninguna opción política puede dar por ganada una elección con anticipación. Mientras algunos dirigentes del peronismo optaron por discursos bruscos, otros del espacio no peronista no supieron capitalizar la fragilidad del Gobierno con una estrategia clara.

La carta de Trump operó como as bajo la manga: de entre los países latinoamericanos, Argentina es el que más cerca mantiene una alineación con el expresidente norteamericano. Bessent lo vislumbró, lo jugó y consiguió oxígeno. Pero depender de ese soporte es limitado si el propio Gobierno no corrige su rumbo.

Lo ocurrido en los últimos días confirma una verdad esencial: la economía puede comprar tiempo, pero la política determina si un gobierno sobrevive. Ahora resta saber si Milei aceptará las condiciones que acompañan el rescate —como la cancelación del swap con China— y si está dispuesto, finalmente, a construir consensos que lo sostengan más allá del corto plazo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Con la "banca" de EE UU, Javier Milei habla en la Asamblea de la ONU: a qué hora está previsto su mensaje
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El salvavidas de Washington, el lado "B" del guiño de Trump y las cuentas pendientes de Milei

Encontraron tres cuerpos en Florencio Varela: ¿son los de las chicas desaparecidas?

Estudiantes, entre la ansiedad y el misterio en la previa de Flamengo

Mammini sigue en España y espera el alta médica

El Tren Roca a La Plata, a paso de hombre por una sorpresiva protesta: demoras y cancelaciones

Mundo vikingo: el mito del casco con cuernos y la verdad sobre los exploradores que llegaron a América antes que Colón

La Plata, sin agua este miércoles: a qué zonas afectan las obras de Absa

Más leña al fuego: Yanina Latorre volvió a destrozar a la China Suárez
+ Leidas

Encontraron tres cuerpos en Florencio Varela: ¿son los de las chicas desaparecidas?

Estudiantes, entre la ansiedad y el misterio en la previa de Flamengo

La Plata, sin agua este miércoles: a qué zonas afectan las obras de Absa

De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata

En Flamengo hablan de “obligación” ante Estudiantes por la Copa Libertadores

Jineteada, música en vivo y asados, en la fiesta más esperada de Bavio

El Tren Roca a La Plata, a paso de hombre por una sorpresiva protesta: demoras y cancelaciones

Los hinchas preparan un gran recibimiento para el plantel en la previa
Últimas noticias de Política y Economía

Tandil debate el decreto que habilita la venta de diarios y revistas en la calle

Costa Atlántica: se difundieron los precios de alquiler para la temporada de verano 2026

En Mar del Plata, la Cámara Pesquera reclama inclusión en el esquema de retenciones cero

Chivilcoy: el 96% de los municipales rechaza su salario
Espectáculos
Advierten que es delicado el estado de salud del periodista Mariano Grondona
Carmen Barbieri confesó detalles sexuales de Santiago Bal y reveló cómo fue "la primera vez"
Marcelo Tinelli bancó a Benjamín Vicuña en la discusión por el colegio de sus hijos: "Yo rompo todo"
"Un milagro": horas desesperantes por la salud de Thiago Medina
Más leña al fuego: Yanina Latorre volvió a destrozar a la China Suárez
Deportes
Estudiantes, entre la ansiedad y el misterio en la previa de Flamengo
En Flamengo hablan de “obligación” ante Estudiantes por la Copa Libertadores
Los hinchas preparan un gran recibimiento para el plantel en la previa
Mammini sigue en España y espera el alta médica
Victoria de la Reserva albiazul en Junín
Policiales
Detenido por violento en La Plata: evadió una perimetral para golpear y amenazar de muerte a su ex pareja
Encontraron tres cuerpos en Florencio Varela: ¿son los de las chicas desaparecidas?
Estafas con “inversiones” en YPF: alerta en La Plata por fraudes digitales
En Tolosa, los vecinos volverán a reunirse ante la escalada delictiva
Ocho extranjeros detenidos por el robo en el domicilio de Pampita
Información General
La lucha contra el HPV: información y prevención, la clave de todo
Mundo vikingo: el mito del casco con cuernos y la verdad sobre los exploradores que llegaron a América antes que Colón
Residuos electrónicos: logran un avance para reciclarlos
Descubren un dinosaurio que tenía grandes garras
Trasladaron a Tribunales el cuadro robado por los nazis

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla