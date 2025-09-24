Costa Atlántica: se difundieron los precios de alquiler para la temporada de verano 2026

El triple femicidio de Varela provocó una fuerte polémica en el Concejo Deliberante local
Casas, hoteles, departamentos y balnearios de Mar del Plata, Necochea, Villa Gesell, Pinamar y el Partido de la Costa ya publicaron valores de referencia para las vacaciones.
Casas, hoteles, departamentos y carpas de playa en la Costa Atlántica ya fijaron sus valores de referencia para la temporada de verano 2026. La información fue difundida por colegios de martilleros, propietarios particulares y balnearios de las distintas localidades turísticas del corredor bonaerense.
La Costa Atlántica sigue siendo el destino más elegido para vacacionar en Argentina, no sólo por los bonaerenses sino también por turistas de otras provincias. Sin embargo, el último verano registró un promedio de 75% de ocupación hotelera, lo que representó la peor temporada desde la pandemia.
En Mar del Plata, una casa para cuatro personas cuesta $120.000 por noche, mientras que una habitación doble en un hotel de tres estrellas ronda los $130.000. Los departamentos resultan más económicos, con valores en torno a $65.000 diarios. El alquiler de carpas parte de los $60.000 según la playa.
En Necochea, una casa para cuatro personas se alquila por $90.000 la noche y una de seis llega a $140.000. La habitación doble en un hotel intermedio cuesta $120.000 diarios, mientras que una carpa para toda la temporada tiene un precio de preventa de $1.170.000.
El Partido de la Costa muestra diferencias marcadas según la localidad. En San Bernardo, un departamento de dos ambientes se alquila por $65.000 la noche, mientras que en Costa del Este una casa para cuatro cuesta alrededor de U$D100 y en Costa Esmeralda asciende a U$D300.
En Villa Gesell, los valores varían entre la ciudad cabecera y las localidades más exclusivas. Una casa para cuatro se alquila por $130.000, un hotel tres estrellas ofrece habitaciones dobles a $125.000 y un departamento de dos ambientes cuesta $60.000. Una carpa parte de los $55.000. En Mar Azul una cabaña cuesta $138.000 diarios, mientras que en Mar de las Pampas asciende a $170.000 o incluso $200.000 en el caso de una casa para cuatro.
En Pinamar, los precios están dolarizados. Un departamento de dos ambientes se alquila por U$D200 por noche o U$D4000 al mes. Una casa de cuatro ambientes en enero puede costar hasta U$D18.000. En Cariló, valores similares rondan los U$D8000 por quincena, aunque las tarifas bajan entre 30% y 40% en febrero.
POR MES*
