Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí hoy la tarjeta del CARTONAZO gratis con EL DIA: podés ganar un auto 0km o $20 millones

Política y Economía

Costa Atlántica: se difundieron los precios de alquiler para la temporada de verano 2026

Casas, hoteles, departamentos y balnearios de Mar del Plata, Necochea, Villa Gesell, Pinamar y el Partido de la Costa ya publicaron valores de referencia para las vacaciones.

Costa Atlántica: se difundieron los precios de alquiler para la temporada de verano 2026
24 de Septiembre de 2025 | 10:09

Escuchar esta nota

Casas, hoteles, departamentos y carpas de playa en la Costa Atlántica ya fijaron sus valores de referencia para la temporada de verano 2026. La información fue difundida por colegios de martilleros, propietarios particulares y balnearios de las distintas localidades turísticas del corredor bonaerense.

La Costa Atlántica sigue siendo el destino más elegido para vacacionar en Argentina, no sólo por los bonaerenses sino también por turistas de otras provincias. Sin embargo, el último verano registró un promedio de 75% de ocupación hotelera, lo que representó la peor temporada desde la pandemia.

En Mar del Plata, una casa para cuatro personas cuesta $120.000 por noche, mientras que una habitación doble en un hotel de tres estrellas ronda los $130.000. Los departamentos resultan más económicos, con valores en torno a $65.000 diarios. El alquiler de carpas parte de los $60.000 según la playa.

En Necochea, una casa para cuatro personas se alquila por $90.000 la noche y una de seis llega a $140.000. La habitación doble en un hotel intermedio cuesta $120.000 diarios, mientras que una carpa para toda la temporada tiene un precio de preventa de $1.170.000.

El Partido de la Costa muestra diferencias marcadas según la localidad. En San Bernardo, un departamento de dos ambientes se alquila por $65.000 la noche, mientras que en Costa del Este una casa para cuatro cuesta alrededor de U$D100 y en Costa Esmeralda asciende a U$D300.

En Villa Gesell, los valores varían entre la ciudad cabecera y las localidades más exclusivas. Una casa para cuatro se alquila por $130.000, un hotel tres estrellas ofrece habitaciones dobles a $125.000 y un departamento de dos ambientes cuesta $60.000. Una carpa parte de los $55.000. En Mar Azul una cabaña cuesta $138.000 diarios, mientras que en Mar de las Pampas asciende a $170.000 o incluso $200.000 en el caso de una casa para cuatro.

En Pinamar, los precios están dolarizados. Un departamento de dos ambientes se alquila por U$D200 por noche o U$D4000 al mes. Una casa de cuatro ambientes en enero puede costar hasta U$D18.000. En Cariló, valores similares rondan los U$D8000 por quincena, aunque las tarifas bajan entre 30% y 40% en febrero.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV

Orfila arma el rompecabezas para el sábado

Los memes más divertidos por la caída de River en Brasil y el alocado baile de Davo Xeneize

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
+ Leidas

Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?

Los memes más divertidos por la caída de River en Brasil y el alocado baile de Davo Xeneize

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Bem-vindos a La Plata: así pasó la noche Flamengo, entre fuegos artificiales y mucho ruido

VIDEO.- Triple femicidio: la nota periodística que Lara, una de las asesinadas, dio a un canal de noticias

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal
Últimas noticias de Política y Economía

El triple femicidio de Varela provocó una fuerte polémica en el Concejo Deliberante local

ANSES aumenta jubilaciones y asignaciones familiares en octubre 2025: los nuevos montos y sigue el bono

ARCA: por qué eliminó la factura "M" y por cuál la reemplazó

El Gobierno aclaró que "retenciones 0" sigue para la carne: la reacción del campo
Deportes
Agustín Creevy, ahora la H no es muda: la nueva faceta del gran Puma, recorriendo La Plata y el mundo con vlogs
Insólito ataque contra el basquetbolista platense Lee Aaliya: "Lamentable"
Bem-vindos a La Plata: así pasó la noche Flamengo, entre fuegos artificiales y mucho ruido
Los memes más divertidos por la caída de River en Brasil y el alocado baile de Davo Xeneize
Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV
Policiales
"Quedó abajo de la camioneta": fuerte choque entre una camioneta y una moto en La Plata
Misterioso mensaje de la hermana de Lara en Instagram: "Tiros" y  "Yo también la perdí"
Autos secuestrados, cinco detenidos y un arsenal de armas: desbarataron a una banda acusada de múltiples entraderas en La Plata
VIDEO.- Triple femicidio: la nota periodística que Lara, una de las asesinadas, dio a un canal de noticias
Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram
Espectáculos
Ángel de Brito destrozó a Flor Vigna: “Ridícula, mosquita muerta y caradura"
Buena onda: un gesto de la China Suárez con Benjamín Vicuña bajó la tensión y retomarían el diálogo
Malas noticias: se complicó aún más la salud de Thiago Medina
Paula Bernini vs Mario Massaccesi: Sergio Lapegüe se metió en la feroz interna de TN
Agustín Creevy, ahora la H no es muda: la nueva faceta del gran Puma, recorriendo La Plata y el mundo con vlogs
Información General
VIDEO. La NASA creó una melodía con una imagen satelital del Río de la Plata: ¡escuchala!
Poblaciones costeras: más de la mitad se están reubicando
La OMS negó vínculo entre paracetamol y autismo
Alertan por la creciente acidificación de los océanos
El Gobierno pide conciliación obligatoria por el conflicto en Trenes Argentinos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla