El triple femicidio de Varela provocó una fuerte polémica en el Concejo Deliberante local
El triple femicidio de Varela provocó una fuerte polémica en el Concejo Deliberante local
Misterioso mensaje de la hermana de Lara en Instagram: "Tiros" y "Yo también la perdí"
El Gobierno aclaró que "retenciones 0" sigue para la carne: la reacción del campo
"Ciclogénesis" y "ciclón bomba", ¿nuevos fenómenos o la tormenta de siempre? La explicación de una experta de La Plata
Jueves sin agua en La Plata: a qué zonas afectan las reparaciones del Acueducto Norte
Autos secuestrados, cinco detenidos y un arsenal de armas: desbarataron a una banda acusada de múltiples entraderas en La Plata
Paula Bernini vs Mario Massaccesi: Sergio Lapegüe se metió en la feroz interna de TN
Malas noticias: se complicó aún más la salud de Thiago Medina
Día del Empleado de Comercio: cuándo es feriado, qué negocios cierran y cuánto se paga si se trabaja
Más de 170 docentes de una secundaria temen perder su trabajo: "Estamos como en la Técnica 8 de La Plata"
El Ysysmo y la cumbia toman La Plata: dos noches históricas en Noches Capitales
Bem-vindos a La Plata: así pasó la noche Flamengo, entre fuegos artificiales y mucho ruido
Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV
Los memes más divertidos por la caída de River en Brasil y el alocado baile de Davo Xeneize
Insólito ataque contra el basquetbolista platense Lee Aaliya: "Lamentable"
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Agustín Creevy, ahora la H no es muda: la nueva faceta del gran Puma, recorriendo La Plata y el mundo con vlogs
"Quedó abajo de la camioneta": fuerte choque entre una camioneta y una moto en La Plata
ANSES aumenta jubilaciones y asignaciones familiares en octubre 2025: los nuevos montos y sigue el bono
El Tren Roca, de corta normalidad a jueves complicado: otra vez, funcionando a 30 km/h
VIDEO. La NASA creó una melodía con una imagen satelital del Río de la Plata: ¡escuchala!
Está condenado: Sarkozy y 50 millones de razones para estar tras las rejas
En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
Denuncian que en una escuela de La Plata se desperdicia comida y hay falta de inclusión en los comedores
ARCA: por qué eliminó la factura "M" y por cuál la reemplazó
Costa Atlántica: se difundieron los precios de alquiler para la temporada de verano 2026
La minoría termina la Secundaria en tiempo y forma: repitencia y nivel en picada
Abasto se prepara para un Encuentro Marcial Deportivo en la zona oeste de La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Gobierno nacional anunció que se alcanzó el cupo de US$7000 millones en exportaciones sin retenciones de granos a través de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), con lo cual el esquema volvió a su régimen original. El vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró que el beneficio de retenciones cero para las exportaciones de carnes bovinas y avícolas continuará vigente, sin cupo, hasta el 31 de octubre.
"ARCA informa que se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto", anunció el comunicado. "A partir de ahora, solo podrán registrarse DJVE bajo el esquema vigente anterior al decreto 682/2025", concluyó.
De acuerdo con los números de Agricultura, las DJVE por producto -hasta primeras horas del miércoles- se distribuían de la siguiente manera: 4.720.086 de toneladas en subproductos de soja; 2.698.740 en soja; 905.110 en aceite de soja; 1.777.100 en trigo pan; 177.981 en aceite de girasol; 952.500 en maíz; 195.300 en cebada forrajera; 21.300 en sorgo; 17.500 en subproductos de girasol y 512 toneladas de harina de trigo. Por lo pronto, no se han dado a conocer los números finales del volumen registrado, más allá del monto procesado de US$ 7.000 millones en sólo tres días.
La noticia generó inmediatas reacciones en el sector agropecuario. Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), su presidente Nicolás Pino expresó sorpresa por la manera en que se llegó a la cifra récord. En apenas 72 horas se registraron operaciones por el total del cupo, y en la última tarde se concretaron movimientos por US$4000 millones en menos de tres horas, algo calificado como “inédito”.
“El dinero se iba a juntar seguro porque los granos estaban. Lo que llama la atención es la velocidad: en 48 horas se juntó todo, y la mayor parte ayer en apenas tres horas. Queremos ver con precisión quiénes fueron los productores reales y qué volúmenes se negociaron”, señaló Pino en diálogo con La Nación.
Las críticas del ruralismo apuntan a que el beneficio fiscal terminó concentrado en los exportadores y no en el primer eslabón de la cadena productiva. “Fue un negocio muy grande para pocos”, resumieron dirigentes del campo, que ahora reclaman mayor transparencia en las registraciones y en el acceso a la información del mercado.
Mientras tanto, el Gobierno destacó haber cumplido el objetivo de incentivar las ventas externas en un período corto y aseguró que el esquema continuará abierto para las carnes, con la expectativa de sostener el ingreso de divisas hasta fin de octubre.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí