ARCA: por qué eliminó la factura "M" y por cuál la reemplazó

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó la factura “M” y la reemplazo por la clase “A” con la leyenda “Operación Sujeta a Retención”, según informó el organismo. La medida, que se implementó a través de la Resolución General 5762/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial, entra en vigencia desde el 1º de diciembre.
ARCA afirmó que “busca simplificar y modernizar los procedimientos relacionados con la emisión de comprobantes”. De esta forma el organismo otorgará esta nueva habilitación en las mismas circunstancias en las que antes se emitían los comprobantes "M". Aquellos contribuyentes que ya posean habilitación para facturas "M" al momento de la entrada en vigencia del nuevo esquema recibirán automáticamente la nueva habilitación.
La codificación y la numeración correlativa de los comprobantes se mantendrán, a menos que se habilite un nuevo punto de venta. Adicionalmente, la normativa introduce una opción para los contribuyentes que soliciten la habilitación de comprobantes clase "A" y cumplan los requisitos, pero no puedan acreditar solvencia patrimonial.
En estos casos, podrán optar por utilizar facturas clase "A" con la leyenda "PAGO EN CBU INFORMADA", las cuales no estarán sujetas a las retenciones estipuladas en la resolución.
Junto con estos cambios, ARCA flexibiliza la evaluación cuatrimestral automática del comportamiento fiscal. Se ejecutará una simulación preventiva antes de la evaluación para que los contribuyentes puedan corregir irregularidades detectadas. Si las inconsistencias se regularizan después de la evaluación definitiva, los contribuyentes podrán solicitar un reproceso de los controles para recuperar la habilitación de comprobantes clase "A”.
