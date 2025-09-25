Denuncian que en una escuela de La Plata se desperdicia comida y hay falta de inclusión en los comedores

En la Escuela N° 41, ubicada en 139 y 520 del barrio de La Granja en la zona oeste de La Plata, se reportan quejas por el manejo de los comedores escolares. Según denuncian varias madres, las comidas que sobran de los comedores son descartadas y no hay un sistema que permita aprovechar estos alimentos.

Además, señalan que no todos los alumnos tienen acceso al servicio: mientras que solo los niños identificados como “más necesitados” son llevados al comedor, otros estudiantes que desean comer allí quedan excluidos. Esta situación generó preocupación entre las familias, que consideran que falta inclusión y equidad.

Al mismo tiempo, los padres advierten sobre el estado de descuido general del establecimiento, tanto en infraestructura como en organización, lo que profundiza la preocupación por la calidad del servicio que reciben los alumnos.

Desde la comunidad escolar, algunas madres se ofrecieron a brindar más información y testimonios para visibilizar la situación, con la intención de que las autoridades educativas intervengan y garanticen que todos los alumnos tengan acceso a una alimentación adecuada.

"A mi nena nunca la incluyeron y es celíaca, le traigo la comida hace tres años porque sino es una contaminación cruzada. La comida que sobra, podrían mandar en táper a los chicos más necesitados", finalizó una madre en exclusiva a EL DIA.

La problemática pone en evidencia la necesidad de revisar el funcionamiento de los comedores escolares y las políticas de inclusión dentro de la escuela, buscando que ningún niño quede fuera del derecho a una alimentación completa.