Jueves sin agua en La Plata: a qué zonas afectan las reparaciones del Acueducto Norte

El triple crimen de Varela provocó una fuerte polémica en el Concejo Deliberante local
El triple crimen de Varela provocó una fuerte polémica en el Concejo Deliberante local
Misterioso mensaje de la hermana de Lara en Instagram: "Tiros" y "Yo también la perdí"
¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos
Más de 170 docentes de una secundaria temen perder su trabajo: "Estamos como en la Técnica 8 de La Plata"
"Ciclogénesis" y "ciclón bomba", ¿nuevos fenómenos o la tormenta de siempre? La explicación de una experta de La Plata
Bem-vindos a La Plata: así pasó la noche Flamengo, entre fuegos artificiales y mucho ruido
Paula Bernini vs Mario Massaccesi: Sergio Lapegüe se metió en la feroz interna de TN
Día del Empleado de Comercio: cuándo es feriado, qué negocios cierran y cuánto se paga si se trabaja
El Ysysmo y la cumbia toman La Plata: dos noches históricas en Noches Capitales
Insólito ataque contra el basquetbolista platense Lee Aaliya: "Lamentable"
Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV
Los memes más divertidos por la caída de River en Brasil y el alocado baile de Davo Xeneize
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Agustín Creevy, ahora la H no es muda: la nueva faceta del gran Puma, recorriendo La Plata y el mundo con vlogs
Autos secuestrados, cinco detenidos y un arsenal de armas: desbarataron a una banda acusada de múltiples entraderas en La Plata
ANSES aumenta jubilaciones y asignaciones familiares en octubre 2025: los nuevos montos y sigue el bono
El Tren Roca, de corta normalidad a jueves complicado: otra vez, funcionando a 30 km/h
VIDEO. La NASA creó una melodía con una imagen satelital del Río de la Plata: ¡escuchala!
Está condenado: Sarkozy y 50 millones de razones para estar tras las rejas
ARCA: por qué eliminó la factura "M" y por cuál la reemplazó
La minoría termina la Secundaria en tiempo y forma: repitencia y nivel en picada
En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
Abasto se prepara para un Encuentro Marcial Deportivo en la zona oeste de La Plata
¿Qué es el newcom? Una actividad que se expande en La Plata y pisa fuerte
Choferes de apps convocan a un apagón en La Plata por mejores condiciones laborales
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este jueves 25 de septiembre
Jimmy Kimmel volvió con un monólogo demoledor y acusó a Trump de querer censurarlo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El suministro de agua potable presentaba interrupciones durante este jueves en algunos barrios de La Plata como consecuencia de una importante avería registrada en el acueducto que sirve a las localidades del corredor norte de nuestra ciudad, informó la empresa ABSA.
Según el reporte actualizado esta mañana por Aguas Bonaerenses, "se realizan trabajos de reparación sobre una rotura en el Acueducto Norte, en el tramo de calle 13 entre 488 y 489, en Gonnet".
La compañía aseguró que "producto de las tareas se encuentra afectado el suministro de agua, generando baja presión en Villa Castells y la zona centro de Gonnet".
En un mensaje a sus usuarios, ABSA indicó que "a partir de lo expuesto, se solicita a las personas usuarias cuidar las reservas de agua y utilizarlas sólo en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí