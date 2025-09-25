Jueves sin agua en La Plata: a qué zonas afectan las reparaciones del Acueducto Norte

El suministro de agua potable presentaba interrupciones durante este jueves en algunos barrios de La Plata como consecuencia de una importante avería registrada en el acueducto que sirve a las localidades del corredor norte de nuestra ciudad, informó la empresa ABSA.

Según el reporte actualizado esta mañana por Aguas Bonaerenses, "se realizan trabajos de reparación sobre una rotura en el Acueducto Norte, en el tramo de calle 13 entre 488 y 489, en Gonnet".

La compañía aseguró que "producto de las tareas se encuentra afectado el suministro de agua, generando baja presión en Villa Castells y la zona centro de Gonnet".



En un mensaje a sus usuarios, ABSA indicó que "a partir de lo expuesto, se solicita a las personas usuarias cuidar las reservas de agua y utilizarlas sólo en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio".