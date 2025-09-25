"Quedó abajo de la camioneta": fuerte choque entre una camioneta y una moto en La Plata

Un accidente de tránsito se registró este jueves en la intersección de calles 17 y 53, en La Plata, cuando una camioneta y un motovehículo colisionaron en plena vía pública.

Según informaron fuentes policiales a EL DIA, contaron que la camioneta era conducida por hombre, mientras que la moto estaba a cargo de otro hombre. A raíz del impacto, el conductor del motovehículo fue asistido por personal del SAME, móvil 14, bajo la supervisión del médico Pérez Torri, aunque afortunadamente no sufrió lesiones.

En tanto, la Policía resguardó la zona mientras se realizaban las tareas de asistencia y constatación de los daños visibles en ambos vehículos. Según indicaron los involucrados, lograron llegar a un acuerdo entre partes tras el incidente.

"El motociclista quedó abajo de la camioneta, de milagro se salvó", dijo un testigo en exclusiva a este medio.

El tránsito en la zona se vio afectado durante los primeros minutos tras el choque, mientras las autoridades verificaban los vehículos y aseguraban el área.