¡Alegría súper millonaria! Una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Política y Economía

El cronograma de Fuerza Patria en La Plata por el cierre de campaña: recorrida por los barrios

Alak y los candidatos recorrerán mañana más de 105 kilómetros en una gira por distintas localidades del partido

El cronograma de Fuerza Patria en La Plata por el cierre de campaña: recorrida por los barrios
3 de Septiembre de 2025 | 11:51

Escuchar esta nota

Como parte de las actividades del último día de campaña, el intendente Julio Alak y los candidatos de Fuerza Patria La Plata recorrerán este jueves más de 105 kilómetros en una gira por distintas localidades del partido. En cada parada, charlarán con los vecinos, compartirán propuestas y escucharán las necesidades de cada barrio.

La jornada incluirá visitas a distintos puntos de El Peligro, Villa Elisa, Arturo Seguí, City Bell, Gorina, Hernández, San Carlos, Melchor Romero, Lisandro Olmos, Villa Elvira, San Lorenzo y Los Hornos (entre otras), donde el municipio realizó intervenciones de infraestructura y creó juntas comunales en las que se cristaliza el concepto de una democracia verdaderamente participativa, con la ciudadanía como protagonista en la definición de las políticas públicas.

De esta forma, el espacio político que representa en la ciudad al proyecto encabezado por Alak y Axel Kicillof cerrará una campaña local que hizo hincapié en la gestión, la planificación, la concreción de obras, el desarrollo de los barrios y el esfuerzo en equipo bajo la conducción del intendente y el gobernador.

En el marco de la actividad, Fuerza Patria destacará la recuperación de espacios públicos, la modernización de servicios y un modelo de desarrollo que incluye obras en todas las localidades, invitando a la comunidad a acompañar en las urnas el 7 de septiembre la boleta celeste y blanca, con el lema “En La Plata, sigamos con obras” y “Las iniciativas que transforman la ciudad se respaldan con un voto”.

La recorrida culminará con una jornada de música en vivo, mateada y charla con vecinos que comenzará a las 17 en la Plaza Islas Malvinas, de la que participarán Alak, Kicillof y los candidatos de Fuerza Patria, con invitación abierta a todos los vecinos.

Las elecciones de este domingo tendrán impacto directo en la gestión de la ciudad. Los platenses elegirán a sus seis representantes en la Cámara de Diputados de la Legislatura bonaerense, renovarán 12 de las 24 bancas del Concejo Deliberante y designarán a cinco integrantes del Consejo Escolar. 

Por eso, Fuerza Patria pide el acompañamiento de la comunidad en estos comicios, que son clave para ratificar el rumbo de una gestión que le devolvió eficiencia y transparencia a la administración municipal, recuperó el espacio público y está desarrollando un plan de infraestructura que mejora la calidad de vida de todos los platenses.

