Se cayó Cloudflare y dejaron de funcionar millones de sitios web en todo el mundo

Sin clases, menos micros y sin Medido: así funcionará La Plata por su aniversario
Sin clases, menos micros y sin Medido: así funcionará La Plata por su aniversario
¡EN VIVO!.- Seguí el sorteo para ingresar a los colegios de la UNLP: mirá los resultados de la Anexa y el Liceo
Provincia y estatales retoman hoy la paritaria salarial, tras un mes de reclamos: qué piden los gremios
El crimen de la psiquiatra en La Plata: horas desesperadas en busca del asesino
La Plata en noviembre, en “modo Bagdad” por las explosiones: "nadie pega un ojo" por los festejos estudiantiles
Empresario, vive en Puerto Madero y tiene un hijo: quién es el nuevo novio de Jésica Cirio
Se dio el milagro: Estudiantes se metió por la ventana a los playoffs, con ayuda de todos
Así quedaron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2025
VIDEO. Costumbres platenses: ya comenzó el armado de Muñecos 2025
En los colegios de la UNLP el azar define vacantes: seguí el sorteo, minuto a minuto
Violento asalto a dos jubilados: los golpean y huyen con sus ahorros
Meridiano V, a puro folclore por el aniversario de La Plata: hoy, Antonio Tarragó Ros dice presente
Primavera radiante este martes en La Plata, pero podría desmejorar en los próximos días
Cuenta DNI activó un 20% de descuento este martes en una cadena de supermercados de La Plata
Los ajustes en alquileres tendrán un piso del 5,97% en diciembre
Avanza en el Concejo local el nuevo sistema de transporte público
Viajar en micro será más caro en La Plata: a cuánto se va el boleto, sección por sección, en diciembre
Trabajadores de la guardia del Hospital San Martín denunciaron la complicada situación por falta de limpieza
El dólar tocó el valor más bajo en un mes y también cayeron las acciones
Rapto y violación en La Plata: el policía acusado se mantuvo en silencio
El boom de “pet tech”: nuevas tecnologías redefinen el cuidado de perros y gatos
Los números de la suerte del martes 18 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una interrupción generalizada en los servicios de Cloudflare, gigante de la infraestructura web y ciberseguridad, ha provocado que miles de sitios web a nivel global quedaran inoperativos. La falla afectó gravemente a plataformas de alto tráfico, incluyendo la red social X (anteriormente Twitter), Canva y ChatGPT.
El "Escudo Protector" de Internet Colapsa
Cloudflare es mucho más que una simple empresa de tecnología; actúa como un escudo vital para la web. Su función principal es doble:
Aceleración: Utiliza una Red de Distribución de Contenido (CDN) global para almacenar copias de sitios web cerca de los usuarios, asegurando una carga ultrarrápida.
Seguridad: Se interpone entre el usuario y el servidor web original para filtrar el tráfico malicioso y proteger contra ataques cibernéticos.
La caída en su vasta red global de centros de datos, esencial para la infraestructura de Internet moderna, detuvo el funcionamiento normal de sus clientes, grandes y pequeños.
Impacto global y local
LE PUEDE INTERESAR
Un vendaval histórico dejó tres pesqueros hundidos en Santa Cruz
La multinacional estadounidense experimentó el fallo en su servicio, lo que se tradujo en interrupciones para innumerables usuarios en todo el mundo. En Argentina, el diario EL DIA se encontraba entre los sitios que momentáneamente presentaron dificultades debido a este "apagón digital".
Sitios afectados notables: X (Twitter), Canva, ChatGPT.
Servicios impactados: CDN (aceleración de contenido) y servicios de ciberseguridad.
Desde su sitio oficial, la compañía emitió un breve comunicado mientras trabajaba para resolver el incidente:
“En investigación: Cloudflare está al tanto de un problema que podría afectar a varios clientes y lo está investigando. Se proporcionarán más detalles a medida que haya más información disponible”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí