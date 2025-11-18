Se cayó Cloudflare y dejaron de funcionar millones de sitios web en todo el mundo

Una interrupción generalizada en los servicios de Cloudflare, gigante de la infraestructura web y ciberseguridad, ha provocado que miles de sitios web a nivel global quedaran inoperativos. La falla afectó gravemente a plataformas de alto tráfico, incluyendo la red social X (anteriormente Twitter), Canva y ChatGPT.

El "Escudo Protector" de Internet Colapsa

Cloudflare es mucho más que una simple empresa de tecnología; actúa como un escudo vital para la web. Su función principal es doble:

Aceleración: Utiliza una Red de Distribución de Contenido (CDN) global para almacenar copias de sitios web cerca de los usuarios, asegurando una carga ultrarrápida.

Seguridad: Se interpone entre el usuario y el servidor web original para filtrar el tráfico malicioso y proteger contra ataques cibernéticos.

La caída en su vasta red global de centros de datos, esencial para la infraestructura de Internet moderna, detuvo el funcionamiento normal de sus clientes, grandes y pequeños.

Impacto global y local

La multinacional estadounidense experimentó el fallo en su servicio, lo que se tradujo en interrupciones para innumerables usuarios en todo el mundo. En Argentina, el diario EL DIA se encontraba entre los sitios que momentáneamente presentaron dificultades debido a este "apagón digital".

Sitios afectados notables: X (Twitter), Canva, ChatGPT.

Servicios impactados: CDN (aceleración de contenido) y servicios de ciberseguridad.

Desde su sitio oficial, la compañía emitió un breve comunicado mientras trabajaba para resolver el incidente:

“En investigación: Cloudflare está al tanto de un problema que podría afectar a varios clientes y lo está investigando. Se proporcionarán más detalles a medida que haya más información disponible”.