Un vendaval histórico dejó tres pesqueros hundidos en Santa Cruz

Un violento temporal azotó ayer la costa norte de Santa Cruz provocando el hundimiento de tres barcos pesqueros que permanecían amarrados en el puerto de Caleta Olivia. Las intensas ráfagas, que superaron los 140 km/h y llegaron en algunos sectores a los 150 km/h, levantaron un oleaje que las defensas de las embarcaciones no pudieron resistir.
Los trabajadores portuarios que se encontraban de guardia registraron el momento en que los barcos comenzaron a escorar y alertaron a los equipos de emergencia, que llegaron al muelle para asegurar la zona. Todas las embarcaciones estaban sin tripulación, por lo que no se reportaron heridos. Prefectura Naval aguardará a que mejoren las condiciones del clima para evaluar los daños y determinar cómo proceder con las tareas de rescate.
La gravedad de la situación llevó al gobierno provincial a suspender clases, restringir la circulación en rutas y activar el Comité de Operaciones de Emergencia. Según informó la Subsecretaría de Protección Civil, se registraron voladura de techos, caída de árboles y más de un centenar de pedidos de asistencia en localidades como Caleta Olivia y Las Heras. Las autoridades prevén que las ráfagas continúen durante la madrugada, mientras siguen monitoreando la evolución del temporal.
Al cierre de esta edición la provincia estaba bajo alerta roja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional por el fenómeno climático excepcional.
