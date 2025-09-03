Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Alegría súper millonaria! Una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Deportes |El clásico se juega Desde las 15.00 en City Bell

Juegan los pibes: Pinchas y Triperos se enfrentan en Reserva

Ambos equipos buscan la clasificación. Estudiantes viene en alza pero tendrá varias bajas por lesión mientras que Gimnasia busca recuperarse y retomar la senda del inicio del certamen

Juegan los pibes: Pinchas y Triperos se enfrentan en Reserva

En City Bell se disputará una nueva edición del clásico de Reserva/archivo

3 de Septiembre de 2025 | 01:38
Edición impresa

Esta tarde desde las 15.00 en el Country Club de City Bel, Estudiantes y Gimnasia disputarán una nueva edición del clásico platense en su versión Reserva. El duelo corresponde a la octava fecha del Torneo Proyección Clausura, será dirigido por Facundo Fuentes y contará con transmisión de E-Play y la plataforma de la Liga Profesional.

Ambos equipos pelean por mantenerse entre los primeros ocho de cada zona, aunque mientras Estudiantes está en levantada luego de un flojo inicio del certamen, Gimnasia viene de una dura derrota 4-0 como local ante Atlético Tucumán, el invicto líder del Grupo B.

El Pincha de Jonatan Schunke, luego del empate ante Independiente Rivadavia, ganó dos partidos en fila y viene de igualar con Central Córdoba en Santiago del Estero. Con 9 puntos, se encuentra en zona de clasificación ya que está en el octavo lugar, superando por diferencia de gol a los santiagueños y a Colón de Santa Fe.

Schunke no podrá contar con tres jugadores fundamentales para esta tarde, ya que el zaguero Faustino Messina sufrió una fractura, mientras que el volante Franco Basualdo fue operado de apendicitis y el extremo Martín Naser sufrió la fractura del tobillo derecho. En cambio, sí será de la partida su goleados Franco Domínguez, que hizo 3 goles en las últimas 5 fechas, que acompañará en ofensiva a la figura del equipo, Benjamín Sagües Barreiro.

Por su parte, Gimnasia tuvo un muy buen comienzo del campeonato con dos empates y tres victorias consecutivas, pero sufrió dos duras derrotas que lo dejaron en la sexta posición con 11 unidades. Antes de la derrota por goleada ante los tucumanos había perdido 1-0 en san Juan frente a San Martín.

Fernando Zaniratto sorprendió con la convocatoria de Diego Mastrángelo, quien tras sus pasos a préstamo por Deportivo Riestra y Alvarado se perfila para jugar su primer partido del semestre en la Reserva.

LE PUEDE INTERESAR

Estudiantes y una gran duda para jugar contra River: ¿poner todo o guardar para Flamengo?

LE PUEDE INTERESAR

Armani y los penales: cuestión de mentalidad

Por lo demás, la idea del entrenador es mantener una estructura base, en la que resalta el tándem Aguiar-Barros Schelotto en el centro del campo y los aportes de López García, Troncoso y Villarreal, más el aporte goleador de Jorge De Asís, quien debutó en primera en el torneo pasado y lleva convertidos tres tantos.

Los clásicos rivales ya se vieron las caras en este 2025, cuando en el Juan Carmelo Zerillo hubo victoria de Estudiantes 2 a 0 con goles del chascomunense Lucas Arfaras y Juan Pablo Arango.

Será, sin dudas, un partido con presiones para ambos equipos, que no son rivales directos en la clasificación (están en zonas diferentes y este clásico funciona como interzonal, a diferencia de lo que sucede en Primera División) pero los puntos valen mucho y un buen resultado puede ser un envión anímico en la pelea por meterse entre los 8 primeros para pelear en la definición del campeonato.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Por qué votar

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
+ Leidas

Conmoción por otro crimen en La Plata: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos

Difundieron en Uruguay parte de audios que prohibió el juez

Mató a tiros a un chico de 11 años que jugaba al “ring raje”

VIDEO. Así EE UU destruyó un barco que había zarpado de Venezuela con drogas

¿Una banda de "nenes bien"? Qué se sabe del golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia

Nublado, húmedo y con lloviznas: ¿Hasta cuándo va a llover en La Plata? 

Estudiantes y una gran duda para jugar contra River: ¿poner todo o guardar para Flamengo?

"No se acerquen": Kicillof y una carta abierta a los vecinos de Moreno por el acto de Milei
Últimas noticias de Deportes

Benja Domínguez, otra vez sin competencia internacional: por qué Bologna no lo anotó en Europa League

Colapinto será reemplazado por Paul Aaron en la primera prueba del Gran Premio de Italia

Bautista Merlini y su presente en Gimnasia: “Orfila me hace sentir importante”

Estudiantes y una gran duda para jugar contra River: ¿poner todo o guardar para Flamengo?
La Ciudad
Tras las lluvias, reclamos en La Plata por calles que son un barrial
Bronca y reclamo de docentes de La Plata por la inscripción para dar clases en la Provincia en 2026
Cuándo y cuánto cobrarán los policías de la Bonaerense afectados a las elecciones en la Provincia
El domingo en La Plata habrá micros gratis por las elecciones
Nublado, húmedo y con lloviznas: ¿Hasta cuándo va a llover en La Plata? 
Policiales
"Trabajador y buen padre": quién era el hombre que murió en La Plata tras un salvaje robo
Conmoción por otro crimen en La Plata: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos
¿Una banda de "nenes bien"? Qué se sabe del golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia
Confirmaron la absolución de un docente acusado de abuso sexual
Herman Krause en Brasil pelea por lograr revincularse con sus dos hijos
Espectáculos
En las redes: otro amoroso cruce de mensajes entre Nico Vázquez y Gime Accardi 
Por un accidente Sex Pistols reprogramó su show en Argentina: estaba previsto para presentarse el 11 de septiembre ¿Qué pasó?
Por primera vez: Mauro Icardi mostró la mansión a la que se mudó con la China Suárez, las fotos
A los 79 años, Gerardo Romano contó públicamente que padece mal de Parkinson: confesó detalles de su lucha contra la enfermedad 
Habló Morena Rial por el fuerte conflicto de su papá con el Gobierno
Política y Economía
El dólar oficial se mantiene estable y el que baja es el blue
El cronograma de Fuerza Patria en La Plata por el cierre de campaña: recorrida por los barrios
Carrió reveló que está de novia con un hombre de 95 años "muy famoso"
Bullrich: "El inútil de Kicillof"
"No se acerquen": Kicillof y una carta abierta a los vecinos de Moreno por el acto de Milei

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla