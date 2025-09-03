Juegan los pibes: Pinchas y Triperos se enfrentan en Reserva

"No se acerquen": Kicillof y una carta abierta a los vecinos de Moreno por el acto de Milei
"No se acerquen": Kicillof y una carta abierta a los vecinos de Moreno por el acto de Milei
Ambos equipos buscan la clasificación. Estudiantes viene en alza pero tendrá varias bajas por lesión mientras que Gimnasia busca recuperarse y retomar la senda del inicio del certamen
Esta tarde desde las 15.00 en el Country Club de City Bel, Estudiantes y Gimnasia disputarán una nueva edición del clásico platense en su versión Reserva. El duelo corresponde a la octava fecha del Torneo Proyección Clausura, será dirigido por Facundo Fuentes y contará con transmisión de E-Play y la plataforma de la Liga Profesional.
Ambos equipos pelean por mantenerse entre los primeros ocho de cada zona, aunque mientras Estudiantes está en levantada luego de un flojo inicio del certamen, Gimnasia viene de una dura derrota 4-0 como local ante Atlético Tucumán, el invicto líder del Grupo B.
El Pincha de Jonatan Schunke, luego del empate ante Independiente Rivadavia, ganó dos partidos en fila y viene de igualar con Central Córdoba en Santiago del Estero. Con 9 puntos, se encuentra en zona de clasificación ya que está en el octavo lugar, superando por diferencia de gol a los santiagueños y a Colón de Santa Fe.
Schunke no podrá contar con tres jugadores fundamentales para esta tarde, ya que el zaguero Faustino Messina sufrió una fractura, mientras que el volante Franco Basualdo fue operado de apendicitis y el extremo Martín Naser sufrió la fractura del tobillo derecho. En cambio, sí será de la partida su goleados Franco Domínguez, que hizo 3 goles en las últimas 5 fechas, que acompañará en ofensiva a la figura del equipo, Benjamín Sagües Barreiro.
Por su parte, Gimnasia tuvo un muy buen comienzo del campeonato con dos empates y tres victorias consecutivas, pero sufrió dos duras derrotas que lo dejaron en la sexta posición con 11 unidades. Antes de la derrota por goleada ante los tucumanos había perdido 1-0 en san Juan frente a San Martín.
Fernando Zaniratto sorprendió con la convocatoria de Diego Mastrángelo, quien tras sus pasos a préstamo por Deportivo Riestra y Alvarado se perfila para jugar su primer partido del semestre en la Reserva.
Por lo demás, la idea del entrenador es mantener una estructura base, en la que resalta el tándem Aguiar-Barros Schelotto en el centro del campo y los aportes de López García, Troncoso y Villarreal, más el aporte goleador de Jorge De Asís, quien debutó en primera en el torneo pasado y lleva convertidos tres tantos.
Los clásicos rivales ya se vieron las caras en este 2025, cuando en el Juan Carmelo Zerillo hubo victoria de Estudiantes 2 a 0 con goles del chascomunense Lucas Arfaras y Juan Pablo Arango.
Será, sin dudas, un partido con presiones para ambos equipos, que no son rivales directos en la clasificación (están en zonas diferentes y este clásico funciona como interzonal, a diferencia de lo que sucede en Primera División) pero los puntos valen mucho y un buen resultado puede ser un envión anímico en la pelea por meterse entre los 8 primeros para pelear en la definición del campeonato.
