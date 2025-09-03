Acto de Milei en Moreno: hubo incidentes entre manifestantes afuera del club donde hablará el Presidente
Acto de Milei en Moreno: hubo incidentes entre manifestantes afuera del club donde hablará el Presidente
Estudiantes y Gimnasia empataron 0 a 0 en un clásico de Reserva caliente y con los arqueros como figuras
El riesgo país roza los 900 puntos y alcanza el nivel más alto en 5 meses
Conmoción en Plaza Moreno: murió un hombre a metros de la piedra fundacional
Elecciones 2025: a qué hora se conocerán los resultados de las elecciones del domingo en la Provincia
No llegaron al “casamiento”: se acabó el “amor” entre Elisa Carrió y el misterioso hombre de 95 años
Atención Pinchas: así será la venta de entradas para el partido ante Flamengo en el Maracaná
VIDEO.- La Plata homenajeó a 100 empresas platenses y firmaron escrituras del Parque Industrial II
Argentina y Estados Unidos desmienten que se haya frenado el acuerdo para viajar sin visa
Viral | El ingreso "libre" de los encapuchados en el acto de Milei en Moreno
El “Retrato de una dama”: la obra robada por los nazis que reapareció en Mar del Plata
Provincia definió que el lunes tras las elecciones habrá clases en las escuelas
"Trabajador y buen padre": quién era el hombre que murió en La Plata tras un salvaje robo
Protesta de manteros frente a Gobernación complica el tránsito en el Centro
Natalia Oreiro se metió en la polémica entre los actores por el cine: qué dijo sobre Guillermo Francella
Fede Bal confirmó su relación con Evelyn Botto: “Mamá ya la conoce”
Los domingos, el diario EL DIA prefiere romper con la monotonía
El hermano de Ayelén Paleo habló de la detención de su madre: “Se va a solucionar todo”
Bronca y reclamo de docentes de La Plata por la inscripción para dar clases en la Provincia en 2026
Benja Domínguez, otra vez sin competencia internacional: por qué Bologna no lo anotó en Europa League
Se adjudicaron las obras de la segunda etapa del Plan a otras 120 escuelas de La Plata
El agradecimiento de la familia del joven que estuvo desaparecido en La Plata
La anomalía magnética del Atlántico Sur: el fenómeno que preocupa a la NASA y tiene a la Argentina en el centro
Colapinto será reemplazado por Paul Aaron en la primera prueba del Gran Premio de Italia
En las redes: otro amoroso cruce de mensajes entre Nico Vázquez y Gime Accardi
Flor Vigna lanzó una canción dedicada a Griselda Siciliani: qué dice la polémica letra
¿Una banda de "nenes bien"? Qué se sabe del golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Junta Electoral bonaerense fijó el horario de difusión del escrutinio provisorio y definió nuevas reglas para el cierre de votación
Escuchar esta nota
La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires (JEP) informó que los primeros resultados de las elecciones del próximo domingo 7 de septiembre estarán disponibles a partir de las 21 horas, o bien cuando se haya alcanzado al menos un 30% de las mesas escrutadas en cada sección electoral. Así lo establece la Resolución Técnica 162/25.
La disposición alcanza a las ocho secciones en que se divide la Provincia, entre las que se destacan la Primera y la Tercera, que reúnen más de cinco millones de votos sobre un padrón de 14 millones de electores. Desde ese momento, los datos estarán disponibles en el Centro de Difusión, con acceso para medios acreditados, visitantes extranjeros, representantes partidarios y miembros de organizaciones de la sociedad civil.
La transmisión se hará en vivo y de manera gratuita por medios públicos y privados que deseen retransmitirla. Además, el Poder Ejecutivo provincial definirá el dominio del sitio web oficial donde se concentrará la información. La normativa obliga a que el portal tenga un diseño accesible y herramientas de navegación amigables.
La resolución también contempla aspectos técnicos: desde el envío y digitalización de los telegramas de escrutinio hasta la trazabilidad de la transmisión de datos. Las fuerzas políticas, por su parte, tendrán la posibilidad de fiscalizar cada etapa del proceso e incluso acceder al software del escrutinio provisorio.
El escrutinio definitivo comenzará el sábado 13 de septiembre a las 8 de la mañana. La responsabilidad del recuento provisorio del 7 de septiembre recaerá en el Ministerio de Gobierno bonaerense, encargado de organizar, procesar y difundir los resultados.
Otro de los puntos abordados por la JEP es el procedimiento para el cierre de los comicios. Según la ley provincial 5.109, la votación finaliza a las 18 horas, pero hasta ahora no estaba regulada la situación de los electores que permanecen en la fila en ese momento.
LE PUEDE INTERESAR
Florencia Arrechea, candidata a concejal de Somos Buenos Aires: “Brandsen tiene más falencias que hace cuatro años”
La nueva resolución establece que el delegado electoral, junto a las fuerzas de seguridad, deberá identificar a todas las personas en espera y entregarles un número correlativo que garantice su derecho al voto. Desde ese momento, el ingreso quedará cerrado y solo podrán sufragar quienes tengan el número asignado.
La Junta Electoral también ratificó que la responsabilidad de reponer boletas en los cuartos oscuros es exclusiva de los partidos políticos. Para evitar faltantes, cada establecimiento contará con una “bolsa de contingencia” con boletas de todas las fuerzas, aunque se aclaró que se trata de un mecanismo auxiliar.
Con estas medidas, la JEP busca dar mayor previsibilidad al desarrollo de la jornada electoral y al proceso de difusión de resultados, en una provincia clave que concentra el 37% del padrón nacional.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí