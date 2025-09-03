Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

A qué hora se conocerán los resultados el domingo 7 de septiembre de la Elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires

La Junta Electoral bonaerense fijó el horario de difusión del escrutinio provisorio y definió nuevas reglas para el cierre de votación

A qué hora se conocerán los resultados el domingo 7 de septiembre de la Elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires
3 de Septiembre de 2025 | 19:37

Escuchar esta nota

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires (JEP) informó que los primeros resultados de las elecciones del próximo domingo 7 de septiembre estarán disponibles a partir de las 21 horas, o bien cuando se haya alcanzado al menos un 30% de las mesas escrutadas en cada sección electoral. Así lo establece la Resolución Técnica 162/25.

La disposición alcanza a las ocho secciones en que se divide la Provincia, entre las que se destacan la Primera y la Tercera, que reúnen más de cinco millones de votos sobre un padrón de 14 millones de electores. Desde ese momento, los datos estarán disponibles en el Centro de Difusión, con acceso para medios acreditados, visitantes extranjeros, representantes partidarios y miembros de organizaciones de la sociedad civil.

Cómo se difundirán los datos

La transmisión se hará en vivo y de manera gratuita por medios públicos y privados que deseen retransmitirla. Además, el Poder Ejecutivo provincial definirá el dominio del sitio web oficial donde se concentrará la información. La normativa obliga a que el portal tenga un diseño accesible y herramientas de navegación amigables.

La resolución también contempla aspectos técnicos: desde el envío y digitalización de los telegramas de escrutinio hasta la trazabilidad de la transmisión de datos. Las fuerzas políticas, por su parte, tendrán la posibilidad de fiscalizar cada etapa del proceso e incluso acceder al software del escrutinio provisorio.

El escrutinio definitivo comenzará el sábado 13 de septiembre a las 8 de la mañana. La responsabilidad del recuento provisorio del 7 de septiembre recaerá en el Ministerio de Gobierno bonaerense, encargado de organizar, procesar y difundir los resultados.

Cierre de mesas

Otro de los puntos abordados por la JEP es el procedimiento para el cierre de los comicios. Según la ley provincial 5.109, la votación finaliza a las 18 horas, pero hasta ahora no estaba regulada la situación de los electores que permanecen en la fila en ese momento.

Florencia Arrechea, candidata a concejal de Somos Buenos Aires: "Brandsen tiene más falencias que hace cuatro años"

No llegaron al "casamiento": se acabó el "amor" entre Elisa Carrió y el misterioso hombre de 95 años

La nueva resolución establece que el delegado electoral, junto a las fuerzas de seguridad, deberá identificar a todas las personas en espera y entregarles un número correlativo que garantice su derecho al voto. Desde ese momento, el ingreso quedará cerrado y solo podrán sufragar quienes tengan el número asignado.

Reposición de boletas

La Junta Electoral también ratificó que la responsabilidad de reponer boletas en los cuartos oscuros es exclusiva de los partidos políticos. Para evitar faltantes, cada establecimiento contará con una “bolsa de contingencia” con boletas de todas las fuerzas, aunque se aclaró que se trata de un mecanismo auxiliar.

Con estas medidas, la JEP busca dar mayor previsibilidad al desarrollo de la jornada electoral y al proceso de difusión de resultados, en una provincia clave que concentra el 37% del padrón nacional.

 

