“Retrato de una dama”: imputaron a la pareja que tenía el cuadro robado por los nazis

Patricia Kadgien y Juan Carlos Cortegoso quedaron acusados de encubrimiento agravado, aunque seguirán en libertad bajo restricciones. El cuadro fue entregado a la Justicia y será sometido a peritajes
Patricia Kadgien y su esposo, Juan Carlos Cortegoso, fueron imputados por encubrimiento agravado tras hallarse en su poder el cuadro “Retrato de una dama”, una obra robada por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La pareja marplatense quedó en libertad, aunque deberá cumplir con restricciones: no podrán salir del país ni ausentarse de su domicilio por más de 24 horas.
La acusación fue notificada en una audiencia realizada en la ciudad balnearia, en el marco de la causa que lleva adelante el fiscal federal Carlos Martínez. Según explicó el fiscal general ante la Cámara Federal de Mar del Plata, Daniel Eduardo Adler, el encubrimiento está vinculado a delitos precedentes de especial gravedad: “Se relaciona con un plan sistemático de apropiación de obras de arte y joyas en el contexto del genocidio perpetrado por el régimen nazi”.
El cuadro había sido entregado horas antes de la imputación. El abogado de Kadgien y Cortegoso lo llevó de manera voluntaria a la fiscalía, en medio de operativos de allanamiento sobre familiares de la pareja. “Lo hicieron al ver que buscaban la pintura en domicilios de parientes”, señalaron fuentes judiciales.
De acuerdo con la investigación, el cuadro estaba en poder de la familia Kadgien desde hacía décadas, en condición de herencia. Adler confirmó que la línea de tiempo de registros oficiales de los Países Bajos vincula la obra con Frederik Kadgien, padre de Patricia, quien había sido mano derecha del jerarca nazi Hermann Göring.
El fiscal Adler adelantó que se solicitó que la obra sea resguardada en el Museo del Holocausto, para realizar los peritajes necesarios sin exhibición pública. En una conferencia de prensa, el perito Ariel Bassano explicó que la pintura de Giuseppe Ghislandi (Fra’ Galgario), datada en 1710, “se encuentra en buen estado de conservación” y estimó su valor en unos 50 mil dólares.
La investigación comenzó el 25 de agosto pasado, cuando una alerta de Interpol y la Aduana motivó el inicio de un expediente en la fiscalía federal de Mar del Plata. Ese mismo día se realizó un allanamiento en la casa de Kadgien, pero la pintura ya no estaba allí: había sido ocultada.
“Retrato de una dama” (Contessa Colleoni) fue saqueado en Ámsterdam en 1940, tras la invasión nazi a los Países Bajos. Pertenecía al comerciante de arte judío Jacques Goudstikker, quien murió mientras intentaba huir en barco con su familia. Entre su inventario figuraban más de mil obras, incluidas piezas de Rembrandt y Vermeer, que fueron vendidas a precios irrisorios a jerarcas nazis.
La pintura terminó en manos de Friedrich Kadgien, banquero alemán y colaborador directo de Göring, que escapó a Suiza en 1945 y luego se radicó en Brasil y en la Argentina, donde formó familia y murió en 1978. Décadas después, la pista de la obra resurgió en Mar del Plata, cuando la hija del jerarca nazi ofreció su casa en venta y el cuadro apareció fotografiado en el aviso inmobiliario, colgado sobre un sofá en el living.
